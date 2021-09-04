Хулиган Усик и "прогульщица" Ризатдинова: как украинские звезды спорта выглядели в школе

Кто бы мог подумать, что самого Андрея Шевченко не пускали на футбол из-за двоек на уроках, а красавицу Анну Ризатдинову в школе не любили одноклассники. Оказалось, что многим будущим чемпионам приходилось непросто за партой. Хотя Дарья Белодед ухитрялась успевать все.

OBOZREVATEL нашел фотографии украинских звезд спорта в школьные годы, а также узнал, как им давалась учеба.

1. Александр Гвоздик (бокс)

Бронзового призера Олимпиады-2012 Александра Гвоздика в спорт привел одноклассник, который в пятом классе позвал его с собой на кикбоксинг. А потом уже мальчик выбрал бокс. И 34-летний бывший чемпион мира WBC в полутяжелом весе не сильно изменился со времен обучения в одной из харьковских школ.

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2. Ольга Харлан (фехтование)

В младших классах олимпийская чемпионка в фехтовании на сабле Ольга Харлан занималась танцами. Побеждала на соревнованиях в Херсоне и Одессе, поэтому, как признавалась многократная чемпионка мира, учиться ей было некогда. Но во время спортивной карьеры любила читать – в основном детективы и триллеры. Но и Мураками понравился.

3. Андрей Шевченко (футбол)

Бывший тренер сборной Украины и обладатель "Золото мяча" Андрей Шевченко признавался, что от кривой дорожки и пагубных привычек его спасли спорт и забота родителей. Шевченко учился в киевской школе №216 на Оболони с первого по десятый класс. Играл за футбольную команду местного ЖЭКа. А вот учился не очень, чему отец был не рад: "Когда классе в 4-м Андрей начал двойки, тройки приносить, то пришлось наказывать. Не бил, но запрещал ходить на тренировки".

4. Дарья Белодед (дзюдо)

Призер Олимпиады-2020 по дзюдо и самая юная двукратная чемпионка мира 20-летняя Дарья Белодед была школьницей совсем недавно. Мама отмечала, что, несмотря на тренировки, Даша хорошо училась, но подраться в школе было любимым делом: "На собрания все время ходил дедушка. Я приходила домой и говорила: "Даша, не трогай никого, не обижай!". Она пообещает, а на следующий день мне опять звонят. Была грозой класса. Но потом переросла".

5. Сергей Ребров (футбол)

Бывший нападающий киевского "Динамо" и не состоявшийся тренер сборной Украины 47-летний Сергей Ребров родился и закончил школу в Горловке. Там он с юных лет увлекался футболом: "Бывало, что в родной Горловке сразу за несколько команд играл. Мама моему новому увлечению не противилась, но строго требовала, чтобы я хорошо успевал в школе. Поэтому в моем дневнике не то что двойки, а даже тройки были редкостью. Правда, как и пятерки".

6. Анна Ризатдинова (художественная гимнастика)

У призера Олимпийских игр-2016 гимнастки Анны Ризатдиновой с детства жизнь состояла исключительно из спорта: "Из школы у меня не очень приятные воспоминания, потому что я часто пропускала контрольные из-за соревнований. Приезжаешь, а в тебя все дети тыкают пальцем. Для них я была прогульщицей. Нужно отдать должное моему папе, который со мной постоянно занимался. И учителям, которые оставались на продленке, и мы наверстывали упущенное".

7. Богдан Бондаренко (прыжки в высоту)

Бывший чемпион мира и призер Олимпиады-2016 в прыжках в высоту Богдан Бондаренко в школе занимался народными танцами, которые ему не нравились. И в 13 лет, чтобы оставить их, пошел по стопам отца-десятиборца и перебрался в легкую атлетику. При этом учился нормально, пока не пошел в спортивный интернат: "Я практически не ходил на пары, но школьных знаний хватало, чтобы получать хорошие оценки и успешно сдавать экзамены".

8. Виталий и Владимир Кличко (бокс)

Поскольку отец легенд мирового бокса был военным, то боксерам приходилось часто переезжать, меняя школы и друзей. Особенно старшему брату Виталию. Будущий мэр Киева рассказывал, что отец каждый день лично проверял его успеваемость: "После школы я заходил в комнату к отцу и рассказывал про оценки. Если что-то не получалось, мне даже не нужно было спрашивать, могу ли я пойти поиграть с друзьями". А любимым предметом была география.

9. Жан Беленюк (греко-римская борьба)

Олимпийский чемпион-2020 по борьбе Жан Беленюк учился в школе № 271 на Мостицком массиве Киева, а также успевал заниматься футболом, баскетболом, карате и народными танцами, которые вылились в его победный гопак в Токио. В борьбу Жан пришел в 9 лет и к окончанию школу начал подавать надежды: "Честно говоря, по окончании школы я не знал, чем заняться. Вариантов кроме спорта я для себя не видел".

10. Александр Усик (бокс)

Олимпийский чемпион бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик не скрывал, что в детстве был хулиганом, кидался банками и воровал у бабушек семечки. В школе регулярно дрался класса до шестого-седьмого. Во время учебы в параллельном классе нашел и свою будущую жену Екатерину.

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