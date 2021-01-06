Италия вслед за Россией может остаться без флага и гимна на Олимпиаде-2020

Михаил Морозов Другие виды спорта 12:04, 6.01.2021 Обновлено: 12:15, 6.01.2021

Президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго рассказал, что страну могут лишить флага и гимна на Олимпийских играх в Токио, которые пройдут летом 2021 года.

Как сообщает издание SwimSwam.com, в 2019 году в Италии был принят закон, который позволяет федеральному правительству заниматься реорганизацией CONI, его деятельности и внутренней структуры. В Международном олимпийском комитете (МОК) выразили сомнения на счет автономности CONI и заявили, что этот вопрос крайне важен для организации.

"Риск отправиться в Токио без флага и гимна очень велик. Никто не хочет санкций, ведь это страшно. Мы надеемся, что те, у кого есть честь и полномочия, смогут найти решение этой проблемы или хотя бы сдержать свое слово, поскольку все мы уже знаем, чем рискуем", – рассказал Малаго.

МОК допускает сотрудничество олимпийских комитетов стран с государством, но НОК должны быть независимы от политического, экономического и религиозного влияния. Решение о возможных санкциях по отношению к Италии может быть принято на следующем заседании исполкома организации 27 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отстранил Россию от участия от Олимпийских игр и крупных международных турниров до 2022 года.

Делегация из РФ не сможет выступать под своим флагом. Кроме того, гимн страны запретили во время проведения соревнований на Играх.

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