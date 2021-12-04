Губернатор Одесской области отомстил не покорившимся ему гандболистам – СМИ

Игроков сборной Украины по гандболу Руслана Диякона и Дмитрия Коваленко задержали представители военкомата и полиции, сообщает tribuna.com. со ссылкой на директора гандбольного клуба "ЦСКА-ШВСМ" (Киев) Александра Дудко.

По информации СМИ, молодые люди по окончании контракта с гандбольным клубом "Одесса" решили продолжить карьеру в других командах. Дудко уверен, что за всем этим стоит губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий, который якобы вручную руководит силовиками и военными.

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"Гриневецкий, возомнив себя вершителем людских судеб, предпринял попытку отомстить парням с использованием "телефонного права" и связей в силовых структурах", - отмечает Дудко.

По его словам, 3 декабря в 6 часов утра в общежитие, где проживают спортсмены ворвались представители военкомата и правоохранителей, которые увезли Руслана Диякону и Дмитрия Коваленко в Дарницкий районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Представители военкомата вели себя по-хамски и не дали возможности пообщаться с Русланом и Димой. Затем их посадили в автомобили и увезли в Киевский городской сборный пункт Министерства обороны Украины. Пока я ехал вслед за ними, автомобили, в которых везли наших спортсменов, пытались скрыться, чтобы я не узнал, куда они направляются", – заявил Дудко.

После прибытия на КПП Киевского городского сборного пункта, ему всячески препятствовали в попытках узнать о дальнейшей судьбе ребят.

"Дошло даже до вызова полиции. Около часа Руслан и Дима пробыли в сборном пункте, а потом их отвезли назад в военкомат, и я тоже вернулся за ними. Представители военкомата снова хамили и пытались избавиться от меня", – отметил Дудко.

"Мы просим сделать отсрочку от призыва в армию для наших спортсменов, которые борются за честь нашей страны на спортивных полях в рядах сборной Украины на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, а сейчас готовятся к выступлениям за сборную Украины на чемпионате Европы", – подытожил директор "ЦСКА-ШВСМ".

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриневецкий был назначен главой ОГА в 27 ноября 2021 года.