Главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике подозревается в растрате четверти миллиона гривен

Прокуратура Киева сообщила главному тренеру сборной Украины по спортивной гимнастике о подозрении в растрате казенных средств на общую сумму около 250 тысяч гривен. Фамилию правоохранители не раскрывают, но по информации УП, речь идет о Геннадии Сартинском.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый в 2019 - 2020 годах злоупотреблял своим служебным положением. Сартинский якобы подписывал акты об оплате проживания и питания спортсменов и тренеров в олимпийском учебно-спортивном центре в Конча-Заспе. В то же время указанных в актах лиц в то время не было на территории Украины, о чем тренер знал.

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"Сейчас подозреваемой особе сообщено о подозрении по статье 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Если вину Сартинского докажут, то ему грозит наказание в виде заключения на срок до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сартинский является тренером олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Олега Верняева.

5 января Международная федерация гимнастики (FIG) временно отстранила Верняева. Сартинский лаконично прокомментировал эту ситуацию.

Ранее Верняев побоялся обижать Россию, говоря о войне на Донбассе, и вызвал недовольство в сети.