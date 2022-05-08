Главный бой в UFC 274 завершился нокаутом года. Видео
Экс-претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе американец Майкл Чендлер (23-7) добыл эффектную победу над соотечественником Тони Фергюсоном (25-7). Со-главный бой на турнире UFC 274 в Финиксе (Аризона, США) завершился досрочно.
Дебют встречи прошел в равной борьбе, где оба бойца демонстрировали отличный уровень подготовки. Тони смог несколько раз прицельно приложиться в стойке, а Майкл успешно провел тейкдаун. После небольшой "возни" в партере у обеих атлетов появились рассечения.
Развязка наступила в начале второго раунда. Фергюсона на минуту зазевался и пропустил мощнейший удар ногой в голову. Этот хайкик отправил Тони в глубокий нокаут, который в сети назвали нокаутом года.
Michael Chandler just sent Tony Ferguson to the SHADOW REALM pic.twitter.com/8r3b9JMPqC— Barstool Sports (@barstoolsports) May 8, 2022
Oh My God ….Tony Ferguson…Micheal chandler what a kick 😳😳 #UFC274 pic.twitter.com/e65W7LhidN— FaizyGG (@faizyGG) May 8, 2022
Этой победой Чендлер смог прервать серию из двух поражений. Для Фергюсона неудача в Финиксе стала четвертым проигранным боем подряд.
Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2020 года Фергюсон сенсационно проиграл Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде поединка. В результате полученных травм Тони был госпитализирован. У него перелом орбитальной кости.