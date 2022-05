Главный бой в UFC 274 завершился нокаутом года. Видео

Экс-претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе американец Майкл Чендлер (23-7) добыл эффектную победу над соотечественником Тони Фергюсоном (25-7). Со-главный бой на турнире UFC 274 в Финиксе (Аризона, США) завершился досрочно.

Дебют встречи прошел в равной борьбе, где оба бойца демонстрировали отличный уровень подготовки. Тони смог несколько раз прицельно приложиться в стойке, а Майкл успешно провел тейкдаун. После небольшой "возни" в партере у обеих атлетов появились рассечения.

Развязка наступила в начале второго раунда. Фергюсона на минуту зазевался и пропустил мощнейший удар ногой в голову. Этот хайкик отправил Тони в глубокий нокаут, который в сети назвали нокаутом года.

