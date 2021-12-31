"Залет" Ломаченко, истерика России и загадочный уход Шевченко: самые громкие скандалы украинского спорта в 2021 году

Уходящий год Быка оказался богатым не только на большие победы украинского спорта. Неприятных скандалов тоже хватало. И в них были замешаны настоящие звезды – боксер Василий Ломаченко, легкоатлетка Ярослава Магучих и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

OBOZREVATEL собрал все самые громкие скандалы в украинском спорте в 2021 году.

ДОПИНГ ВЕРНЯЕВА И СМЕНА ГРАЖДАНСТВА

Неприятный сюрприз преподнес январь – олимпийского чемпиона 2016 года гимнаста Олега Верняева отстранили от соревнований. И это в преддверии Игр в Токио-2020, где украинец был в списке главных претендентов на медаль не только на коронных брусьях, но и в многоборье, где являлся призером Рио-2016 и последнего чемпионата мира.

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Ни Олег, ни его команда не комментировали ситуацию, но слухи о допинге поползли. А накануне Олимпиады в июле подтвердилось, что Верняева дисквалифицировали на четыре года из-за мельдония.

Наказание выглядит очень суровым, если учесть, что гимнаст раньше не был замечен в использовании запрещенных препаратов, а мельдоний – это все-таки не анаболик. И еще 10 лет назад спортсмены принимали его легально.

Сам Верняев теряется в догадках, как препарат попал в его организм, ведь мельдоний нашли в период, когда не было серьезных соревнований, и наличие препарата подтвердил лишь один тест из десятка. Теперь Олег судится, чтобы ему смягчили наказание, и он мог принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

В сентябре Верняев угодил в еще один скандал, намекнув на конфликт в команде и возможную смену гражданства: "Если меня вернут в спорт, то сюсюканья уже не будет, а будет ультиматум. Или я готовлюсь при полном карт-бланше и мне делают те условия, которые мне нужны, и убирают всех тех людей, которые мешают, или отпускайте меня, и я ухожу туда, где смогу нормально работать". Но потом заявил, что журналисты его не так поняли.

ФОРМА СБОРНОЙ УКРАИНЫ

В начале июня, буквально накануне Евро-2020 в России началась истерия после представления новой формы сборной Украины с оккупированными Крымом и Донбассом и лозунгом: "Слава Украине!", "Героям слава!" Представители Российского футбольного союза обратились в УЕФА и требовали запретить такой комплект команды Андрея Шевченко.

Но футбольный союз уже одобрил украинскую форму ранее и не мог пойти на попятный. Единственное, что сделала организация – запретила использование слогана "Героям слава!", поскольку он имеет не только политический подтекст, но также исторический и милитаристский смысл. И тут в соцсетях вспомнили, что один из спонсоров УЕФА – российский "Газпром".

Россия все равно была недовольна картой с Крымом, политики РФ просто дышали огнем, но сделать ничего не могли.

Зато иностранные политики в США, Канаде и Европе поддержали Украину, примерив ее форму. Да и надпись "Героям слава!" в итоге убирать не пришлось – ее на время закрыла большая эмблема сборных с картой Украины, тризубом и еще одной надписью "Слава Украине!"

СГОРЕВШАЯ МОСКВА И ДОПИНГ ЧУМАКА

Целая детективная история связана с известным украинским тяжелоатлетом Дмитрием Чумаком. В апреле в Москве он уверенно выиграл чемпионат Европы, а затем отреагировал на свою победу цитатой из песни группы "Ленинград": "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком". А также подчеркнул, что на турнире в РФ чувствовал себя на вражеской территории.

А в начале июня претендента на медаль Чумака отстранили от соревнований из-за подозрений в попытке уклониться от прохождения тестирования и подкупить допинг-офицера. Якобы инцидент имел место 6 мая. В социальных сетях тут же начали писать, что попахивает российской местью. И на Олимпиаду в Токио Чумак так и не поехал.

УХОД ШЕВЧЕНКО ИЗ СБОРНОЙ

Со скандалом покидал сборную Украины по футболу Андрей Шевченко, который в июле довел команду до четвертьфинала на Евро-2020, а 1 августа объявил о том, что у него закончился контракт. Позже наставник подчеркивал, что он не сам покинул сборную, а вынужден был уйти из-за нежелания УАФ продлевать с ним контракт.

А в федерации утверждали, что предлагали Шевченко остаться, а переговоры о пролонгации соглашения должны были состояться 2 или 3 августа. Но ни бывший тренер сборной Украины, ни его представитель так и не вышли на связь с представителями УАФ. И якобы Шевченко был недоволен своей зарплатой.

До сих пор доподлинно неизвестно, почему украинский специалист оставил команду в разгар отборочного цикла ЧМ-2022. Но в УАФ заявляли, что за выход на ЧМ-2022 Андрей Николаевич мог заработать "заоблачную сумму".

"ТУРИСТЫ НА ОЛИМПИАДЕ"

Во время Олимпиады-2020 в Токио украинская прыгунья с шестом Марина Килипко расплакалась в прямом эфире и заявила, что спортивное руководство страны отказалось отправлять на Олимпиаду в Токио ее тренера. Поэтому она заняла пятое место и не попала на пьедестал.

Заявление Килипко стало причиной скандала под под названием "туристы на Олимпиаде". Мол, за счет государства везут лишних чиновников и их друзей, а тренеры не могут помочь своим подопечным.

Подлил масла в огонь и олимпийский чемпион Токио и депутат ВР Жан Беленюк: "Эта плохая традиция уже давно в Украине. Когда наши чиновники летают на Олимпиаду, непонятно, чем там занимаются. Некоторые, конечно, работают. Но уверен, что какой-то их процент летит просто посмотреть олимпийскую деревню, город, отдохнуть. Короче, отпуск за бюджетный счет".

В свою очередь бывший президент ФЛАУ Равиль Сафиуллин рассказал, что из-за маленькой квоты на каждую делегацию в Токио везли коучей только тех спортсменов, которые находились в топ-10 мирового рейтинга.

МАГУЧИХ И ОБЪЯТИЯ С РОССИЯНКОЙ

Тяжелыми получились Олимпийские игры в Токио для прыгуньи в высоту Ярославы Магучих. От талантливой украинки ждали борьбы за "золото" с россиянкой Марией Ласицкене, но она допрыгнула лишь до "бронзы". А затем еще и попала на фото, где обнимается с Ласицкене, которая стала чемпионкой.

Скандальности ситуации добавил еще и тот факт, что Магучих – младший лейтенант Вооруженных сил Украины, а Ласицкене – капитан Вооруженных сил РФ. Также Марии вспомнили, что в 2018 году на президентских выборах в РФ она была доверенным лицом президента России Владимира Путина.

В ответ 19-летняя Ярослава отметила, что является патриоткой своей страны, но после соревнований все традиционно поздравили друг друга и в этом не было никакой политической позиции. Магучих не отрицала, что между Украиной и Россией идет война и подчеркнула, что "очень уважает воинов, которые держат оборону на фронте, чтобы спортсмены могли выступать".

МАССОВЫЕ НАРУШЕНИЯ В УКРАИНЕ

В октябре в Украине грянул скандал с Национальным антидопинговым центром, работу которого продолжительное время расследовало Всемирное антидопинговое агентство – WADA. После завершения программы "Геркулес" НАДЦУ обвинили в нарушении международных стандартов тестирования.

WADA не нашла доказательств существования системы по подмене допинг-проб в Федерации легкой атлетики Украины. Однако не соблюдался принцип внезапности проверки спортсмена. Согласно отчету WADA, с 2012-го по 2019 год украинский центр приглашал к себе на допинг-тесты целые сборные, назначая конкретную дату или очерчивая период тестирования.

Также во время соревнований в 2021 году НАДЦУ взял шесть допинг-проб, пометив их как "внесоревновательные". Что считается нарушением, так как некоторые вещества запрещены только в соревновательный период. И в дополнение ко всему один из сотрудников Федерации легкой атлетики Украины мог торговать запрещенным препаратом эритропоэтином.

Скандал привел к отставке главы НАДЦУ Ивана Курлищука, который отказался комментировать результаты расследования. Хотя обещал провести собственное. А президент WADA Витольд Банька подчеркнул, что Украина может избежать серьезного наказания, если будет сотрудничать с агентством: "Украине будут предложены корректирующие меры".

ЛОМАЧЕНКО И ФЛАГ АККЕРМАНА

Последним громким скандалом 2021 года стал инцидент с украинским боксером Василием Ломаченко. В декабре после победы над ганцем Ричардом Комми Лома снова не взял с собой в ринг флаг Украины, а развернул знамя своего родного Белгород-Днестровского.

Памятуя о предыдущих скандалах Ломаченко и видео с российским спецназом, украинцы в социальных сетях были возмущены поступком бывшего чемпиона мира: "Пусть уже и сам едет в Россию".

Теннисист Сергей Стаховский заметил, что Ломаченко не любит Украину, а легенда супертяжелого веса Владимир Кличко отметил, что поступок Василия оставил открытым вопрос: "Представлял ли он страну, не используя флаг своей страны?"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что промоутер Усика неожиданно прокомментировал скандал с флагом Ломаченко.