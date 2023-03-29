В России придумали способ обойти запрет МОК. Болельщики назвали это ''полной дичью'' и ''позорищем''

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что российские биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, чтобы обойти запрет Международного олимпийского комитета (МОК) участвовать в международных турнирах. Накануне в Лозанне состоялось заседание исполкома МОК, где одним из условий допуска атлетов из РФ стало отсутствие связей с силовыми ведомствами и вооруженными силами России.

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"Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, но только в том случае, если это будет единственным препятствием. Но сейчас это не единственное препятствие, о котором говорит МОК. У нас будет общая позиция со стороны всех спортивных федераций. Диалог продолжится, решения, принятые МОК, сделаны благодаря тихой дипломатии со стороны Олимпийского комитета России и Минспорта", – сказал Майгуров в интервью r-sport.

Такой "ход конем" со стороны чиновника, вызвал бурную реакцию у российских болельщиков, которые "восхищаются" уровнем патриотизма.

"Уже переобуваются, что бы попасть на ненавистный запад, ну и дичь творится", – пишут фанаты.

Ситуацию назвали позором.

В тоже время юзеры отмечают, что последовать предложению Майгурова не так просто.

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