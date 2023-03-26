Гимнастка из Москвы, уехавшая в Латвию, поражена, как ''резко изменилось отношение к русским''

Художественная гимнастка Елизавета Полстяная, которая родилась в Риге и с 2018 года имеет гражданства России и Латвии, пожаловалась на тяжелую жизнь на новой родине. По словам 20-летней спортсменки, в этой стране очень резко изменилось отношение к русским.

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Спортсменка, у которой родители из Москвы, приезжала в Латвию по делам на несколько дней, но не получила никакого удовольствия от поездки.

"Думала, что нахлынут теплые воспоминания, но мне было очень тяжело от обстановки. Чувствуешь негативное отношение и лишний раз подумаешь, говорить тебе на русском языке или нет. Раньше такого и близко не было. Приезжали всей семьей на лето, отдыхали. Всегда к русским было отличное отношение. Все вели себя очень гостеприимно. "Новая волна" там проходила", - цитирует девушку СЭ.

Болельщики в комментариях с иронией поинтересовались, може что-то произошло за этот год, что все так изменилось.

Также юзеры советуют Лизе сдать "ненавистный" паспорт Литвы и оставаться в "любимой России".

Фанаты перефразировали известную сценку ставшую мемом с россиянкой Светланой Логиновой, которая прославилась тем, что "не хотела уезжать из Крыма, из Алушты, где все по-домашнему",

"Как в Латвии класно было, как в своём доме жили. Настолько всё душевно было, по-домашнему.." – стебутся пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Полстяной припомнили наличие паспорта и не допустили на чемпионате мира, который с 12 по 18 сентября проходил в болгарской Софии.

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