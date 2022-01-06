От зимней Олимпиады до ЧМ-2022 по футболу: календарь всех главных соревнований 2022 года

2022-й набирает обороты, приближая важные для Украины соревнования. Чемпионат Европы по гандболу уже на следующей неделе, а до зимней Олимпиады-2022 – меньше месяца. И это далеко не все крутые старты этого года.

OBOZREVATEL собрал все самые важные турниры 2022-го для украинских фанатов. Сразу оговоримся, что в расписании нет боев наших боксеров, поскольку их даты пока не известны.

ЯНВАРЬ

10 – 16 января. Чемпионат Европы по фигурному катанию (Таллин, Эстония)

Видео дня

К сожалению, в последнее десятилетие Украина выбыла из списка стран, которые сражаются за медали на крупных турнирах по фигурному катанию. Но для сборной Украины это будет финальный прогон перед Олимпиадой-2022. И в первую очередь хочется глянуть на танцоров Александру Назарову и Максима Никитина, которые на предыдущем ЧЕ были в топ-10.

13 — 30 января. Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин (Венгрия и Словакия)

Мужская сборная Украины пробилась на турнир в Венгрии и Словакии, но выйти из группы будет весьма непросто. Наша команда оказалась в одном квартете с финалистом Евро-2020 Хорватией, трехкратными чемпионами континента французами и крепкой Сербией.

17 – 30 января. Australian Open-2022 (Мельбурн, Австралия)

На первом турнире "Большого шлема" украинским любителям тенниса будет, за кото болеть. Но это преимущественно девушки во главе с Элиной Свитолиной, Мартой Костюк и Даяной Ястремской, которая вернулась после допинговых разборок, в которых она доказала свою невиновность. А первая ракетка Украины Свитолина готовилась к сезону с новым тренером.

19 января – 6 февраля. Чемпионат Европы по мини-футболу среди мужчин (Нидерланды)

Завершит январь футзальное Евро в Нидерландах, где выступит и сборная Украины. Наша команда попала в одну группу с хозяевами, Сербией и действующим чемпионом континента Португалией. Однако у украинцев, которые дважды были финалистами ЧЕ, неплохие шансы на выход в плей-офф.

ФЕВРАЛЬ

4 – 20 февраля. XXIV зимние Олимпийские игры (Пекин, Китай)

Главным событием первого полугодия 2022-го, безусловно, станет зимняя Олимпиада в Китае. Из-за коронавируса Игры пройдут без зрителей. Но это не единственная их особенность. Все из-за той же пандемии многие спортсмены, включая биатлонистов, не смогли опробовать свои трассы заранее, поэтому, как отмечал Дмитрий Пидручный, побегут вслепую.

А наши надежды на медали как раз связаны с биатлоном, а также с фристайлом, где будет выступать олимпийский чемпион-2018 в лыжной акробатике Александр Абраменко. Но есть и перспективные Ольга Полюк и Анастасия Новосад.

МАРТ

4 – 13 марта. XXXIII зимние Паралимпийские игры (Пекин, Китай)

В марте вслед за олимпийцами в борьбу за медали в Пекине вступят паралимпийцы. И они зачастую привозят с Игр по паре десятков наград. Например, в Пхенчхане-2018 украинцы выиграли 22 медали, 7 из которых – золотые. Биатлонист Виталий Лукьяненко стал двукратным чемпионов, а на счету Оксаны Шишковой 6 наград в лыжных гонках и биатлоне.

18 – 20 марта. Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (Белград, Сербия)

Первое серьезное испытание для украинских легкоатлетов в 2022 году. Зрители смогут снова увидеть в деле высотниц Ярославу Магучих и Юлию Левченко, прыгунью в длину Марину Бех-Романчук, бегунью Анну Рыжикову и многих других. Ждут полноценного возвращения от высотника Богдана Бондаренко.

20 марта. Старт сезона Формулы-1. Гран-при Бахрейна (Сахир)

После драматической развязки в концовке минувшего сезона, когда пилоту "Ред Булл" Максу Ферстаппену удалось скинуть с чемпионского трона Льюиса Хэмилтона, все с нетерпением ждут продолжения борьбы в новом. Удастся ли звезде "Мерседеса" вернуть себе титул?

21 – 27 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию (Монпелье, Франция).

После Олимпиады спортсмены очень часто целыми группами начинают заканчивать карьеру. И фигуристы не исключение. Чемпионат во Франции для одних станет последним шансом спасти сезон, если не все получилось на Играх-2022, а вот для других – прощальным выходом.

24 марта. Плей-офф квалификации ЧМ-2022 по футболу Шотландия – Украина

Несмотря на смену тренера и "ничейный" отбор к чемпионату мира в Катаре, где Украина расписала сразу шесть мировых, наша команда пробилась в плей-офф. И первое испытание команды Александра Петракова – полуфинал с Шотландией в Глазго.

25 – 27 марта. Финальная часть Евро-2022 по футзалу среди женщин (Порту, Португалия)

Женская сборная Украины пробилась в финальную четверку чемпионата Европы второй раз кряду. На минувшем Евро она была четвертой, но в этот раз рвется побороться за медали с Испанией, Португалией и Россией. Жеребьевка полуфинальных пар состоится 28 января.

28 марта — 3 апреля. Чемпионат Европы в Будапеште по борьбе (Будапешт, Венгрия)

Борьба – один из самых медальных видов для Украины. И главная интрига чемпионата – участие олимпийского чемпиона Жана Беленюка. Многие считали, что после "золота" Токио-2020 борец греко-римского стиля завершит карьеру, ведь в его категории есть чемпион Европы-2020 Семен Новиков. Но депутат ВР молчит, а СМИ начали писать, что Семен сменит гражданство.

АПРЕЛЬ

1 – 3 апреля. Чемпионат Европы по дзюдо (София, Болгария)

Пристальное внимание в Болгарии будет приковано к украинской "Анаконде" Дарье Белодед, которая на Олимпиаде в Токио-2020 ограничилась "бронзой". А затем решила сменить категорию. "Ее вес 56–58 кг. Сгоняя до 52, мы только мучаем организм", – заявил тренер сборной Украины Виталий Дуброва. А экс-чемпион мира Георгий Зантарая и вовсе завершил карьеру.

МАЙ

13 – 29 мая. Чемпионат мира по водным видам спорта-2022 (Фукуока, Япония)

Просто массу интриг таит в себе "мир" в Японии. Как будет выглядеть сборная Украины по синхронному плаванию после ухода сразу пяти спортсменок. А ведь украинки привезли с ОИ-2020 две "бронзы". Избавится ли пловец Михаил Романчук от приставки вице и станет ли наконец-то чемпионом мира?

И что покажут украинские прыгуны в воду с новым тренером – Ильей Квашой? Хотя вопрос с наставником прыгунов еще вряд ли окончательно закрыт. А ведь новую усложненную программу готовит украинский вундеркинд, 16-летний чемпион Европы Алексей Середа.

13 – 29 мая. Чемпионат мира по хоккею-2022 (Финляндия)

Из-за отказа НХЛ отпускать на Олимпиаду своих звезд главные хоккейные баталии 2022 года ожидаются не в феврале, а в мае на чемпионате мира в Финляндии. Сборная Канады приедете в Европу защищать свой прошлогодний титул, а остальные попытаются остановить "кленовых".

18 мая. Финал Лиги Европы-2022 (Севилья, Испания)

Украинские команды в этом сезоне уже не борются за победу в Лиге Европы, но финалы футбольных еврокубков всегда вызывают повышенный интерес. Букмекеры называют фаворитами дортмундскую "Боруссию" и "Барселону".

22 мая – 5 июня. Ролан Гаррос-2022 (Париж, Франция)

Второй турнир "Большого шлема" пройдет во Франции, на родине мужа Элины Свитолиной Гаэля Монфиса. Может, в этом году на грунте украинка таки сможет выиграть свой первый "шлем". Ну и, конечно, кто же бросит вызов королю "глины" испанцу Надалю?

28 мая. Финал Лиги чемпионов-2022 (Санкт-Петербург, Россия)

Фаворитом нынешней Лиги чемпионов снова считается "Манчестер Сити" Александра Зинченко, но сможет ли чемпион Англии наконец-то привезти домой трофей? Ведь и "Бавария" на хорошем ходу.

ИЮНЬ

16 – 19 июнь. Чемпионат Европы по художественной гимнастике (Тель-Авив, Израиль)

После скандала на Олимпиаде, когда Россия впервые за 20 лет проиграла личное "золото" художественная гимнастика постоянно на слуху. И многим интересно, что будет, когда снова сойдутся на ковре сестры Аверины и чемпионка Игр в Токио-2020 из Израиля Линой Ашрам. И очень хочется, чтобы за медали вновь боролись украинки.

20 – 27 июня. Чемпионат мира по баскетболу 3х3 (Антверпен, Бельгия)

Женская сборная Украины дважды была призером чемпионатов мира и еще один раз – мужская, поэтому на мундиаль по баскетболу 3х3 наши команды всегда едут с самыми смелыми задачами.

27 июня – 10 июля. Уимблдон-2022 (Уимблдон, Лондон, Великобритания)

На траве всегда очень уверенно чувствовал себя любимец теннисных болельщиков по всему миру Роджер Федерер. И фанаты верят, что 40-летний швейцарец после всех травм и операций еще вернется на корт. У Украины все надежды – на женскую сетку.

ИЮЛЬ

7 – 17 июля. Всемирные игры-2021 (Бирмингем, США)

Главные соревнования четырехлетия для неолимпийских видов спорта. И всегда очень зрелищные. К тому же в последнее время все больше представителей Всемирных игр оказываются в программе ОИ.

15 – 23 июля. Чемпионат мира по фехтованию-2022 (Каир, Египет)

Главный турнир года для олимпийской чемпионки саблистки Ольги Харлан, призера ОИ-2020 Игоря Рейзлина и всей мужской команды шпажистов. Также пытается вернуться на прежний уровень и чемпионка ОИ-2012, дважды мама Яна Шемякина.

15 – 24 июля. Чемпионат мира по легкой атлетике-2022 (Юджин, США)

От Королевы спорта всегда ждут новых рекордов и появления преемника Усэйна Болта, который ушел, но удерживает титул самого быстрого в мире. Украина надеется на своих прыгунов, бегунов на средние дистанции и молодого метателя молота Михаила Кохана, который занял четвертое место в финале Олимпийских игр в Токио.

АВГУСТ

3 – 7 августа. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ (Канада)

В 2021 году сборная Украины выглядела грозно под руководством Юрия Чебана – привезла "золото" с чемпионатов мира и Европы, а также "серебро" и "бронзу" – с Олимпиады. И настоящей героиней стала каноистка Людмила Лузан, блиставшая на всех этих турнирах.

7 – 14 августа. Чемпионат мира по дзюдо (Ташкент, Узбекистан)

Чемпионат мира в августе должен показать, кто станет новым лидером нашей мужской команды и как адаптируется в новом весе Дарья Белодед, сделавшая дзюдо в Украине гораздо популярнее.

11 – 21 августа. Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022 (Рим, Италия)

Без спортсменов без Азии, Австралии и США шансы украинских "водников" на медали будут гораздо выше.

15 – 21 августа. Чемпионат Европы по легкой атлетике (Мюнхен, Германия)

Чемпионат континента в этом году можно расценивать как утешение для тех, у кого не получится себя проявить на чемпионате мира.

29 августа – 11 сентября. US Open-2022 (Нью-Йорк, США)

Закроется "шлем" в США. Именно в Америке уже станет понятно, удастся ли сербу Джоковичу обойти Федерера и Надаля по количеству гранд-титулов. А также очень хочется верить, что новые таланты в мужской сетке появятся и у Украины.

СЕНТЯБРЬ

1 – 18 сентября. Евробаскет-2022 среди мужчин (Германия, Грузия, Чехия, Италия)

Сборная Украины едет штурмовать очередной чемпионат Европы. Команда Айнарса Багатскиса начнет в Милане в компании Греции, Италии, Хорватии, Великобритании и Эстонии. Далее пойдет четверка лучших. Пока что лучшим для "сине-желтых" остается шестое место на Евробаскете-2013 в Словении.

10 — 18 сентября. Чемпионат мира по борьбе (Белград, Сербия)

В Белград уже должны приехать сильнейшие, которые не завершили карьеру после олимпийского сезона. Планирует восстановиться после операции и вице-чемпионка мира-2019, призер Игр в Токио-2020 Ирина Коляденко.

14 – 18 сентября. Чемпионат мира по художественной гимнастике (София, Болгария)

Россия, которая никак не может забыть проигрыш на Олимпиаде, против остального мира. Дрогнут ли судьи под угрозами тренера из РФ Ирины Виннер? А у Украины есть свои звезды во главе с Кристиной Пограничной – призером Юношеской Олимпиады-2018.

ОКТЯБРЬ

29 октября – 6 ноября. Чемпионат мира по спортивной гимнастике (Ливерпуль, Великобритания)

Пока Олег Верняев отбывает дисквалификацию за допинг и борется в судах украинскую команду ведет за собой 18-летний Илья Ковтун, который в прошлом году уже успел стать бронзовым призером чемпионата мира в многоборье и получить именной элемент на брусьях.

НОЯБРЬ

21 ноября – 18 декабря. Чемпионат мира по футболу-2022 (Доха, Катар)

Украина все еще может стать участником уникального чемпионата мира по футболу, который из-за адски жаркого лета в Катаре пройдет зимой. Защищать свой титул в Доху приедут французы, а чемпион Европы Италия все еще проходит отбор.

Ранее OBOZREVATEL давал =календарь матчей сборной Украины по футболу в Лиге наций.