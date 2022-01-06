От зимней Олимпиады до ЧМ-2022 по футболу: календарь всех главных соревнований 2022 года

Елена Павлова
Другие виды спорта
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От зимней Олимпиады до ЧМ-2022 по футболу: календарь всех главных соревнований 2022 года

2022-й набирает обороты, приближая важные для Украины соревнования. Чемпионат Европы по гандболу уже на следующей неделе, а до зимней Олимпиады-2022 – меньше месяца. И это далеко не все крутые старты этого года.

OBOZREVATEL собрал все самые важные турниры 2022-го для украинских фанатов. Сразу оговоримся, что в расписании нет боев наших боксеров, поскольку их даты пока не известны.

ЯНВАРЬ

10 – 16 января. Чемпионат Европы по фигурному катанию (Таллин, Эстония)

Александра Назарова и Максим Никитин.
Видео дня

К сожалению, в последнее десятилетие Украина выбыла из списка стран, которые сражаются за медали на крупных турнирах по фигурному катанию. Но для сборной Украины это будет финальный прогон перед Олимпиадой-2022. И в первую очередь хочется глянуть на танцоров Александру Назарову и Максима Никитина, которые на предыдущем ЧЕ были в топ-10.

13 — 30 января. Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин (Венгрия и Словакия)

Мужская сборная Украины пробилась на турнир в Венгрии и Словакии, но выйти из группы будет весьма непросто. Наша команда оказалась в одном квартете с финалистом Евро-2020 Хорватией, трехкратными чемпионами континента французами и крепкой Сербией.

17 – 30 января. Australian Open-2022 (Мельбурн, Австралия)

Даяна Ястремская

На первом турнире "Большого шлема" украинским любителям тенниса будет, за кото болеть. Но это преимущественно девушки во главе с Элиной Свитолиной, Мартой Костюк и Даяной Ястремской, которая вернулась после допинговых разборок, в которых она доказала свою невиновность. А первая ракетка Украины Свитолина готовилась к сезону с новым тренером.

19 января – 6 февраля. Чемпионат Европы по мини-футболу среди мужчин (Нидерланды)

Сборная Украины по мини-футболу.

Завершит январь футзальное Евро в Нидерландах, где выступит и сборная Украины. Наша команда попала в одну группу с хозяевами, Сербией и действующим чемпионом континента Португалией. Однако у украинцев, которые дважды были финалистами ЧЕ, неплохие шансы на выход в плей-офф.

ФЕВРАЛЬ

4 – 20 февраля. XXIV зимние Олимпийские игры (Пекин, Китай)

Елена Билосюк (Пидгрушная) на трассе

Главным событием первого полугодия 2022-го, безусловно, станет зимняя Олимпиада в Китае. Из-за коронавируса Игры пройдут без зрителей. Но это не единственная их особенность. Все из-за той же пандемии многие спортсмены, включая биатлонистов, не смогли опробовать свои трассы заранее, поэтому, как отмечал Дмитрий Пидручный, побегут вслепую.

Капитан мужской сборной по биатлону Дмитрий Пидручный.

А наши надежды на медали как раз связаны с биатлоном, а также с фристайлом, где будет выступать олимпийский чемпион-2018 в лыжной акробатике Александр Абраменко. Но есть и перспективные Ольга Полюк и Анастасия Новосад.

Ольга Полюк

МАРТ

4 – 13 марта. XXXIII зимние Паралимпийские игры (Пекин, Китай)

В марте вслед за олимпийцами в борьбу за медали в Пекине вступят паралимпийцы. И они зачастую привозят с Игр по паре десятков наград. Например, в Пхенчхане-2018 украинцы выиграли 22 медали, 7 из которых – золотые. Биатлонист Виталий Лукьяненко стал двукратным чемпионов, а на счету Оксаны Шишковой 6 наград в лыжных гонках и биатлоне.

18 – 20 марта. Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (Белград, Сербия)

Ярослава Магучих

Первое серьезное испытание для украинских легкоатлетов в 2022 году. Зрители смогут снова увидеть в деле высотниц Ярославу Магучих и Юлию Левченко, прыгунью в длину Марину Бех-Романчук, бегунью Анну Рыжикову и многих других. Ждут полноценного возвращения от высотника Богдана Бондаренко.

20 марта. Старт сезона Формулы-1. Гран-при Бахрейна (Сахир)

Гран-при Бразилии состоялся на трассе в Интерлагосе

После драматической развязки в концовке минувшего сезона, когда пилоту "Ред Булл" Максу Ферстаппену удалось скинуть с чемпионского трона Льюиса Хэмилтона, все с нетерпением ждут продолжения борьбы в новом. Удастся ли звезде "Мерседеса" вернуть себе титул?

21 – 27 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию (Монпелье, Франция).

После Олимпиады спортсмены очень часто целыми группами начинают заканчивать карьеру. И фигуристы не исключение. Чемпионат во Франции для одних станет последним шансом спасти сезон, если не все получилось на Играх-2022, а вот для других – прощальным выходом.

24 марта. Плей-офф квалификации ЧМ-2022 по футболу Шотландия – Украина

Александр Петраков и Николай Матвиенко.

Несмотря на смену тренера и "ничейный" отбор к чемпионату мира в Катаре, где Украина расписала сразу шесть мировых, наша команда пробилась в плей-офф. И первое испытание команды Александра Петракова – полуфинал с Шотландией в Глазго.

25 – 27 марта. Финальная часть Евро-2022 по футзалу среди женщин (Порту, Португалия)

Футзал Сборная Украины

Женская сборная Украины пробилась в финальную четверку чемпионата Европы второй раз кряду. На минувшем Евро она была четвертой, но в этот раз рвется побороться за медали с Испанией, Португалией и Россией. Жеребьевка полуфинальных пар состоится 28 января.

28 марта — 3 апреля. Чемпионат Европы в Будапеште по борьбе (Будапешт, Венгрия)

Беленюк в финале Олимпиады.

Борьба – один из самых медальных видов для Украины. И главная интрига чемпионата – участие олимпийского чемпиона Жана Беленюка. Многие считали, что после "золота" Токио-2020 борец греко-римского стиля завершит карьеру, ведь в его категории есть чемпион Европы-2020 Семен Новиков. Но депутат ВР молчит, а СМИ начали писать, что Семен сменит гражданство.

АПРЕЛЬ

1 – 3 апреля. Чемпионат Европы по дзюдо (София, Болгария)

Дарья Белодед

Пристальное внимание в Болгарии будет приковано к украинской "Анаконде" Дарье Белодед, которая на Олимпиаде в Токио-2020 ограничилась "бронзой". А затем решила сменить категорию. "Ее вес 56–58 кг. Сгоняя до 52, мы только мучаем организм", – заявил тренер сборной Украины Виталий Дуброва. А экс-чемпион мира Георгий Зантарая и вовсе завершил карьеру.

МАЙ

13 – 29 мая. Чемпионат мира по водным видам спорта-2022 (Фукуока, Япония)

Украинские синхронистки с олимпийской медалью.

Просто массу интриг таит в себе "мир" в Японии. Как будет выглядеть сборная Украины по синхронному плаванию после ухода сразу пяти спортсменок. А ведь украинки привезли с ОИ-2020 две "бронзы". Избавится ли пловец Михаил Романчук от приставки вице и станет ли наконец-то чемпионом мира?

Михаил Романчук.

И что покажут украинские прыгуны в воду с новым тренером – Ильей Квашой? Хотя вопрос с наставником прыгунов еще вряд ли окончательно закрыт. А ведь новую усложненную программу готовит украинский вундеркинд, 16-летний чемпион Европы Алексей Середа.

Алексей Середа и Олег Сербин

13 – 29 мая. Чемпионат мира по хоккею-2022 (Финляндия)

Из-за отказа НХЛ отпускать на Олимпиаду своих звезд главные хоккейные баталии 2022 года ожидаются не в феврале, а в мае на чемпионате мира в Финляндии. Сборная Канады приедете в Европу защищать свой прошлогодний титул, а остальные попытаются остановить "кленовых".

Противостояние Канады и России

18 мая. Финал Лиги Европы-2022 (Севилья, Испания)

Украинские команды в этом сезоне уже не борются за победу в Лиге Европы, но финалы футбольных еврокубков всегда вызывают повышенный интерес. Букмекеры называют фаворитами дортмундскую "Боруссию" и "Барселону".

22 мая – 5 июня. Ролан Гаррос-2022 (Париж, Франция)

Элина Свитолина

Второй турнир "Большого шлема" пройдет во Франции, на родине мужа Элины Свитолиной Гаэля Монфиса. Может, в этом году на грунте украинка таки сможет выиграть свой первый "шлем". Ну и, конечно, кто же бросит вызов королю "глины" испанцу Надалю?

28 мая. Финал Лиги чемпионов-2022 (Санкт-Петербург, Россия)

Фаворитом нынешней Лиги чемпионов снова считается "Манчестер Сити" Александра Зинченко, но сможет ли чемпион Англии наконец-то привезти домой трофей? Ведь и "Бавария" на хорошем ходу.

ИЮНЬ

16 – 19 июнь. Чемпионат Европы по художественной гимнастике (Тель-Авив, Израиль)

Линой Ашрам

После скандала на Олимпиаде, когда Россия впервые за 20 лет проиграла личное "золото" художественная гимнастика постоянно на слуху. И многим интересно, что будет, когда снова сойдутся на ковре сестры Аверины и чемпионка Игр в Токио-2020 из Израиля Линой Ашрам. И очень хочется, чтобы за медали вновь боролись украинки.

20 – 27 июня. Чемпионат мира по баскетболу 3х3 (Антверпен, Бельгия)

Женская сборная Украины дважды была призером чемпионатов мира и еще один раз – мужская, поэтому на мундиаль по баскетболу 3х3 наши команды всегда едут с самыми смелыми задачами.

27 июня – 10 июля. Уимблдон-2022 (Уимблдон, Лондон, Великобритания)

Марта Костюк

На траве всегда очень уверенно чувствовал себя любимец теннисных болельщиков по всему миру Роджер Федерер. И фанаты верят, что 40-летний швейцарец после всех травм и операций еще вернется на корт. У Украины все надежды – на женскую сетку.

ИЮЛЬ

7 – 17 июля. Всемирные игры-2021 (Бирмингем, США)

Главные соревнования четырехлетия для неолимпийских видов спорта. И всегда очень зрелищные. К тому же в последнее время все больше представителей Всемирных игр оказываются в программе ОИ.

15 – 23 июля. Чемпионат мира по фехтованию-2022 (Каир, Египет)

Ольга Харлан излучает позитив.

Главный турнир года для олимпийской чемпионки саблистки Ольги Харлан, призера ОИ-2020 Игоря Рейзлина и всей мужской команды шпажистов. Также пытается вернуться на прежний уровень и чемпионка ОИ-2012, дважды мама Яна Шемякина.

15 – 24 июля. Чемпионат мира по легкой атлетике-2022 (Юджин, США)

Марина Килипко

От Королевы спорта всегда ждут новых рекордов и появления преемника Усэйна Болта, который ушел, но удерживает титул самого быстрого в мире. Украина надеется на своих прыгунов, бегунов на средние дистанции и молодого метателя молота Михаила Кохана, который занял четвертое место в финале Олимпийских игр в Токио.

АВГУСТ

3 – 7 августа. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ (Канада)

Лузан и Четверикова выиграли "серебро".

В 2021 году сборная Украины выглядела грозно под руководством Юрия Чебана – привезла "золото" с чемпионатов мира и Европы, а также "серебро" и "бронзу" – с Олимпиады. И настоящей героиней стала каноистка Людмила Лузан, блиставшая на всех этих турнирах.

7 – 14 августа. Чемпионат мира по дзюдо (Ташкент, Узбекистан)

Чемпионат мира в августе должен показать, кто станет новым лидером нашей мужской команды и как адаптируется в новом весе Дарья Белодед, сделавшая дзюдо в Украине гораздо популярнее.

11 – 21 августа. Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022 (Рим, Италия)

Алексей Середа и Олег Сербин

Без спортсменов без Азии, Австралии и США шансы украинских "водников" на медали будут гораздо выше.

15 – 21 августа. Чемпионат Европы по легкой атлетике (Мюнхен, Германия)

Марина Бех-Романчук

Чемпионат континента в этом году можно расценивать как утешение для тех, у кого не получится себя проявить на чемпионате мира.

29 августа – 11 сентября. US Open-2022 (Нью-Йорк, США)

Закроется "шлем" в США. Именно в Америке уже станет понятно, удастся ли сербу Джоковичу обойти Федерера и Надаля по количеству гранд-титулов. А также очень хочется верить, что новые таланты в мужской сетке появятся и у Украины.

СЕНТЯБРЬ

1 – 18 сентября. Евробаскет-2022 среди мужчин (Германия, Грузия, Чехия, Италия)

Баскетболисты сборной Украины.

Сборная Украины едет штурмовать очередной чемпионат Европы. Команда Айнарса Багатскиса начнет в Милане в компании Греции, Италии, Хорватии, Великобритании и Эстонии. Далее пойдет четверка лучших. Пока что лучшим для "сине-желтых" остается шестое место на Евробаскете-2013 в Словении.

10 — 18 сентября. Чемпионат мира по борьбе (Белград, Сербия)

Борьба Коляденко

В Белград уже должны приехать сильнейшие, которые не завершили карьеру после олимпийского сезона. Планирует восстановиться после операции и вице-чемпионка мира-2019, призер Игр в Токио-2020 Ирина Коляденко.

14 – 18 сентября. Чемпионат мира по художественной гимнастике (София, Болгария)

Кристина Пограничная на пьедестале.

Россия, которая никак не может забыть проигрыш на Олимпиаде, против остального мира. Дрогнут ли судьи под угрозами тренера из РФ Ирины Виннер? А у Украины есть свои звезды во главе с Кристиной Пограничной – призером Юношеской Олимпиады-2018.

ОКТЯБРЬ

29 октября – 6 ноября. Чемпионат мира по спортивной гимнастике (Ливерпуль, Великобритания)

Ирина Надюк

Пока Олег Верняев отбывает дисквалификацию за допинг и борется в судах украинскую команду ведет за собой 18-летний Илья Ковтун, который в прошлом году уже успел стать бронзовым призером чемпионата мира в многоборье и получить именной элемент на брусьях.

НОЯБРЬ

21 ноября – 18 декабря. Чемпионат мира по футболу-2022 (Доха, Катар)

У команды остаются шансы на выход в плей-офф

Украина все еще может стать участником уникального чемпионата мира по футболу, который из-за адски жаркого лета в Катаре пройдет зимой. Защищать свой титул в Доху приедут французы, а чемпион Европы Италия все еще проходит отбор.

Ранее OBOZREVATEL давал =календарь матчей сборной Украины по футболу в Лиге наций.

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