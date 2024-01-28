Футболист, который весил 150 кг, 40 дней сидел только на воде и показал последствия. Фото

Знаменитый игрок в американский футбол Рассел Окунг поделился в социальных сетях своей физической трансформацией. Он смог сбросить порядка 45 кг за 40 дней.

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"Путь от футболиста НФЛ весом около 150 кг до веса на 45 кг меньше - это было нереально! Новый я, новая глава... Вопрос номер один, который я постоянно слышу: "Как ты это сделал?". .. Ответ: Я голодал 40 дней, употребляя только воду", - объяснил 35-летний американец.

Окунг добавил, что этот опыт голодания был настолько богатым и полезным, что он собирается его повторить.

Он также опубликовал видео, в котором объяснил, почему решился на такую диету.

"Я переживал переходный период. Я посвятил свою жизнь спорту. 30 лет пытался быть лучшим: трофеи, награды, я хотел всего этого. Но вскоре я узнал, что все было зря. Это не имело значения. Это был тлен. У меня не было отношений с женой, с детьми. Я даже не знал, кто я такой. Поэтому я молился, просил направить меня. И в какой то момент ко мне пришло озарение. Я знал, что на тот момент ответ был один: долгосрочное голодание. Только вода. И я это сделал", - сказал он.

Рассел Окунг провел шесть сезонов за "Сиэтл Сихокс", где в 2013 году выиграл Суперкубок, одержав легендарную победу над "Денвер Бронкос" со счетом 43–8.

Окунг покинул " Сихокс" в 2016 году, чтобы играть за "Бронкос". Год спустя он подписал контракт с " Чарджерс", где выступал в следующих трех сезонах. Его последней командой в НФЛ была "Каролина Пантерз". Затем, в 2021 году, он объявил о завершении карьеры.

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