'Фрау Геббельс отжала чей-то хлеб'. Поступок жены Пескова вызвал 'рвотный рефлекс' у россиян

Жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова станет ведущей своего нового авторского шоу "Команда". Такой поступок Татьяны Навки вызвал негативную реакцию у ее подписчиков.

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У себя в Instagram 48-летняя олимпийская чемпионка в танцах на льду похвасталась, что это будет "интервью-шоу о выдающихся людях, которые добились большого успеха в разных областях". Первым гостями, которых позвала Навка, стали Григорий Лепс, Андрей Аршавин, режиссер Константин Богомолов, дизайнер Артемий Лебедев.

"Фрау Геббельс отжала чей- то хлеб", "Какая же ведущая, во все дыры лезет, даже смотреть не будем", "А с Вашим красноречием, Навка, когда в одном слове разговорной речи куча ошибок, это шоу будут перезаписывать раз сто. Скоро все в России будет с приставкой Навка, при том, что Навка у всех вызывает рвотный рефлекс", – пишут в комментариях под новостью в соцсетях.

Также в россияне возмущаются составом участников.

"Кто из этих людей выдающийся, и чего они добились? Татьяныч? Или может Ахмадулина, чей звездный час был лет 15 назад, и о ней уже давно забыли?" – интересуются в Instagram.

Многие российские болельщики высмеяли ситуацию с супругой Пескова.

"Кто бы сомневался! Везде пролезет. Жизнь усыпана проектами и шоу..." – пишут любители спорта из РФ.

Юзеры вспоминают прошлый опыт работы экс-фигуристки.

"Помнится, в 2015-м Навка пробовалась в ведущие "Все на матч" на "Матч ТВ". Брала вью в кадре с кем-то из фигуристок, минут 5 пыталась вспомнить, как зовут Мао Асаду. Крепкий интервьюер", – издеваются пользователи.

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