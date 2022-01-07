Вечер с бывшей невестой Кличко и 'Могучими утятами': лучшие фильмы о спорте для зимних праздников

Зимние праздники – лучшее время для отдыха с семьей и друзьями за просмотром хорошего спортивного кино. Особенно, когда в главных ролях такие звезды, как Майкл Джордан, Дуэйн Джонсон, Кира Найтли, Уилл Смит и даже бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери.

OBOZREVATEL собрал лучшие семейные фильмы про спорт, которые скрасят ваши праздники и выходные.

1. "КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ"

Семейный фильм с легендой баскетбола Майклом Джорданом вышел в 1996 году и сразу завоевала сердца фанатов. Фантастическая комедия создана на стыке художественного кино и мультипликации. По сюжету Джордан переходит из баскетбола в бейсбол и к нему обращаются мультяшки "Луни Тюнз" с Багзом Банни с просьбой выиграть матч и спасти их от инопланетян.

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А буквально в 2021 году вышло продолжение этого захватывающего семейного фильма, но уже с нынешним королем НБА – Леброном Джеймсом.

2. "КРУТЫЕ ВИРАЖИ"

Американская комедия с элементами драмы "Крутые виражи" о первой бобслейной команде из Ямайки никого не оставит равнодушным. Вы будете смеяться и сопереживать героям, которые решили сломать стереотипы и пробиться на зимнюю Олимпиаду, невзирая на все проблемы.

Фильм с известным комедиантом Джоном Кенди частично основан на реальных событиях. Ведь на Белых Играх 1988 года в Калгари в соревнованиях по бобслее действительно дебютировал экипаж боба-четверки с Ямайки. Вот только у них не было такого опального тренера, и ребят набрали не из сборной страны по легкой атлетики, а из спортсменов-армейцев.

3. "ЭДДИ"

В преданной фанатке баскетбольной команды "Никс" Эдди в исполнении великолепной Вупи Голдберг есть что-то от каждого из нас – она искренне переживает за клуб и считает, что во всем виноват тренер. Эдди работает водителем лимузина, а в свободное время тренирует детскую команду своего квартала и случайно знакомится с новым владельцем "Никс".

Конечно, в жизни такого быть не может, но босс клуба из Нью-Йорка решается на сумасшедший поступок и назначает фанатку главным тренером команды НБА. И дальнейшие приключения Эдди повеселят и тронут любого.

4. "МОГУЧИЕ УТЯТА"

Коммерческий успех фильма "Могучие утята" был таким большим, что созданный в 1993 году в Анахайме клуб НХЛ по инициативе The Walt Disney Company назвали именно "Анахайм Майти Дакс".

По сюжету комедии успешного адвоката, который в юности был перспективным хоккеистом, ловят за рулем в нетрезвом виде и приговаривают к 500 часам общественных работ на посту тренера детской хоккейной команды. Ему предстоит сделать из очень слабеньких игроков настоящую команду и подготовить ее к турниру.

5. "КОРОЛЬ РИЧАРД"

Один из лучших фильмов последних лет "Король Ричард" захватит вас с первых минут и будет держать до самого конца. Главным героем спортивной драмы, основанной на реальных событиях, стал Ричард Уильямс – отец титулованных американских теннисисток Серены и Винус Уильямс.

Сам Ричард мало что понимал в тренировках профессиональных теннисистов, но разработал план развития своих дочерей. И две из них стали настоящими звездами спорта. Все критики единодушны, что Уилл Смит просто великолепен в главной роли и не даром номинирован на "Золотой глобус".

6. "ИГРАЙ, КАК БЕКХЭМ"

Романтическая комедия про 18-летнюю футболистку Джесс, которая мечтает стать профессиональной спортсменкой вопреки желанию родителей, быстро стала одним из любимых фильмов тинейджеров. Юная Кира Найтли тут же завладела мужскими сердцами, а девушки смотрели фильм ради Джонатана Рис-Майерса.

При этом сам легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм, в честь которого назван фильм, присутствует на экране всего несколько секунд. И согласился сняться бесплатно.

7. "ПЛАН ИГРЫ"

Если в комедию приглашают Дуэйна Джонсона, то она практически обречена на успех. Особенно "Скалу" обожают дети, несмотря на грозную мощь бывшего рестлера. Сам Дуэйн признается, что снимается в таких добрых семейных фильмах, как "План игры", ради дочерей. Чтобы им было, что смотреть.

По сюжету фильма профессиональный футболист Джо Кингман узнает о существовании своей восьмилетней дочери. И дочурка устраивает звезде спорта веселую жизнь, а заодно помогает превратиться из отвязного холостяка в образцового папашу.

8. "ПРИНЦЕССА ЛЬДА"

Зима – самое время окунуться в магию фигурного катания. Особенно в компании таких красоток, как Мишель Трахтенберг, бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери и звезда "Секса и города" Ким Кэттролл.

Трогательная история о тои, как тихая, но талантливая школьная отличница Кэйси откажется от престижного университета ради борьбы за титул "Принцессы льда".

9. "НЕПОБЕДИМЫЙ ДИКАРЬ"

Серьезная травма разрушила баскетбольную карьеру Джимми Долана и закрыла путь в НБА. И на тренерском поприще дела пока не клеятся. Джимми находится в шаге от профессионального провала и решается отправиться искать нового лидера для своей команды в Африку.

И в одном из африканских племен американский специалист встречает великана Сали, который очень любит баскетбол и обладает особым талантом ведения игры. Но Сали является сыном вождя племени, у которого другие планы на него. Поэтому Джимми ждет много комических испытаний, а зрителей – полтора часа уморительного кино.

10. "ГОЛ"

Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Алан Ширер, Фрэнк Лэмпард, Рауль, Стивен Джеррард, Джеймс Милнер и Рафаэль Бенитес – все эти звезды были задействованы в первой части спортивной трилогии "Гол", хоть и получили мимолетные роли.

В целом же "Гол" можно приравнять к мужской вариации "Золушки", когда небогатый талантливый парень из США мечтает стать профессиональным футболистом и вкалывает до седьмого пота, чтобы заработать денег и полететь на просмотр в английский "Ньюкасл". И таки попадает в Премьер-лигу.

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