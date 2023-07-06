Скандал с украинскими боксерами и победа над Германией: как воюющая Украина попала в ТОП-3 на Европейских играх-2023

Даже во время войны с Россией, когда у наших спортсменов нет возможности нормально тренироваться и готовиться к соревнованиям, сборная Украины заняла третье место в командном зачете Европейских игр-2023 в Польше, выиграв 41 медаль – 21 золотая, 12 серебряных и 8 бронзовых. А за спиной остались такие монстры континента, как Германия и Франция. Хотя из без скандалов с участием украинцев не обошлось.

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OBOZREVATEL решил вспомнить все главные победы украинцев на Европейских играх-2023 в Кракове, а также яркие истории и высказывания медалистов на главных континентальных соревнованиях четырехлетия в Польше.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Больше всего золотых наград на Играх в Польше, которые одновременно были и чемпионатом Европы, собрали наши прыгуны в воду. Четыре раза в честь украинцев звучал национальный гимн в спорткомплексе Жешува и один раз "сине-желтым" досталось "серебро" – на вышке его взял тандем в составе Ксении Байло та Софии Эсман.

А Ксения на Євроиграх-2023 до женского синхрона стала обладательницей еще двух золотых наград – в смешанной команде с Анной Письменской, Даниилом Коноваловым и Алексеем Середой, и в паре з Кириллом Болюхом на 10-метровой вышке. В свою очередь Болюх и Середа ожидаемо стали первыми в паре на той же вышке.

А затем сенсационно "золото" на 3-метровом трамплине вырвали Коновалов и опытный Олег Колодий, хотя начали выступать вместе только в этом году и до Евроигр выступили лишь на паре официальных стартах.

Могло и должно было быть у "сине-желтых" и пятое "золото", однако 17-летняя звезда нашей сборной Середа повредил спину и снялся с индивидуальных соревнований на 10-метровой вышке, где победитель получал лицензию на Олимпийские игры-2024.

В сборной Украины собрано немало прыгуны из Николаева, а также Харькова и Мариуполя, пострадавших во время войны с РФ, и перед лицензионным чемпионатом мира в Японии, некоторые очень хотели увидеть родных. "Ко мне приедут из Николаева мама и бабушка, с которыми я не виделась полгода. С ними проведу день и будем дальше тренироваться", – рассказала Байло.

ГРЕБЛЯ. Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ выиграла командный зачет на Европейских играх-2023, завоевав пять наград – три золотых и две серебряные. Мультимедалисткой турнира стала призер Олимпиады-2020 Людмила Лузан, которая накануне соревнований в Кракове набрала отличную форму, победив на Кубке мира.

В Кракове Людмила подтвердила свой класс, выиграв каноэ-двойку на дистанции 500 метров в паре с Валерией Теретой и одиночный заезд на полкилометра, где является действующей чемпионкой мира. И хоть в спринте на 200 метров Лузан показала второе время, замешкавшись на старте, покидала Польшу в приподнятом настроении.

На высшую ступень пьедестала поднялись байдарочники Олег Кухарик и Игорь Трунов, победившие в соревнованиях двоек на дистанции 500 метров. Кухарик признался, что они приехали на соревнование немного не в форме, но с каждым днем набирали обороты и к финалу вышли на пиковую готовность.

Также Олег добавил, что "золото" они посвятили воинам, защищающим Украину: "Мой отец сейчас находится в рядах ВСУ на передовой". А на следующий день Кухарик и Трунов выиграли серебряные награды уже в байдарке-четверке на 500 метров, где компанию в лодке им составили Дмитрий Даниленко и Иван Семыкин. Парни совсем чуть-чуть уступили команде Испании.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. В Польше украинские легкоатлеты оказались в непростом положении, поскольку вынуждены были ждать итогов турнира несколько дней. Все из-за того, что в рамках Евроигр проходил и командный чемпионат Европы, а поскольку "сине-желтые" не смогли выступить на минувшем первенстве континента из-за коронавируса, их сослали во второй дивизион.

В итоге многие украинцы боролись на дорожках и в секторах не с прямыми конкурентами за награды, а их главные оппоненты выходили на старты через три дня в первом дивизионе и соревновались уже в совсем других условиях, в том числе и погодных. А также со зрителями на трибунах, которые были фактически пустыми в менее "элитной" компании.

Тем не менее украинцы смогли не только пробиться в первый дивизион вместе с Венгрией, но и завоевали 3 "золота", 1 "серебро" и две 2 "бронзы". Первой победу на 800-метровке праздновала вернувшаяся после дисквалификации Наталья Кроль, которая становилась чемпионкой Эвроигр-2019 в команде. Преодолев дистанцию за 1.59,77 минуты украинка выполнила квалификационный норматив на чемпионат мира 2023 года.

В секторе для прыжков в высоту 197 см хватило для "золота" призеру ОИ-2020 Ярославе Магучих, хотя она сомневалась в таком результате и штурмовала 202 см. А Марина Бех-Романчук победила в тройном прыжке с результатом 14,58 метра.

"Серебро" Украине принес Михаил Кохан в метании молота, а по "бронзе" добавили Владислав Шепелев в тройном прыжке и 19-летний Артур Фельфнер в метании копья – 82,24 метра, попутно установив европейский рекорд сезона среди молодежи.

ТАЙСКИЙ БОКС. Прогнозируемо успешно выступили в Польше представители муай-тая, выиграв три золотых, одну серебряную и две бронзовых награды, а вместе с ними и командный зачет у сборной Турции. Победителями в своих весовых категориях стали Игорь Любченко (67 кг), Александр Ефименко (71 кг) и Олег Примачев (до 81 кг), который служит в ЗСУ.

"Это все для болельщиков, чтобы они получили максимум эмоций и адреналина. Потому что для себя в тайском боксе я уже выиграл все, что можно было. Хотя мы на Европейских играх впервые, я два раза побеждал на Всемирных. Поэтому сейчас все – для своей страны, для болельщиков, родных и ВСУ. Считаю, что они – настоящие герои. Спортсмены выполняют свои функции, это любимое дело их жизни, а люди там теряют здоровье и жизнь", – отметил Примачев.

После победы Примачев позировал с флагом подразделения "Ардан", которое принадлежит Главному управлению разведки, в котором проходит службу спортсмен. Командир отпустил его на соревнования: "Побуду неделю с семьей и возвращаюсь к ребятам в пункт постоянной дислокации, выполнять дальше свою миссию".

КАРАТЭ. Мощно выступили в Польше украинские каратисты. Серебряный призер Олимпиады-2020 Анжелика Терлюга принесла Украине "золото" в весе до 55 кг, а 21-летний Андрей Заплитный стал первым в категории до 75 кг. При этом в финале одесская каратистка взяла реванш у болгарки Иветы Горановой после поражения в решающей битве ЕИ-2019.

Совсем немного не хватило для победы Аните Серегиной, которая в финале категории до 61 кг в равной борьбе уступила действующей чемпионке Европы Рим Хамис из Германии (2:2). А "бронзу" в нашу копилку принес "бронза" Никита Филиппов (до 60 кг).

СТРЕЛЬБА. Большие надежды Украина возлагала на стрельбу – пулевую и стендовую, где в составе нашей команды выступали победители и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. В этом виде программы было разыграно 30 комплектов наград, но наши спортсмены поднялись на пьедестал лишь трижды, взяв два две золотые медали и одну бронзовую.

Павел и Юлия Коростылевы выиграли стрельбу и скоростного пистолета на 25 метров, а Юлия также победила в стрельбе из пистолета на той же дистанции в составе женской команды вместе с Анастасией Немец и олимпийской чемпионкой Еленой Костевич. Тогда как Костевич стала бронзовой в пневматическом пистолете на 10 метров и взяла лицензию на свою шестую Олимпиаду – Париж-2024!

ФЕХТОВАНИЕ. Остается стойкое ощущение, что Украина недосчиталась наград и в фехтовании, где выиграла два "золота" и "бронз". Хотя, безусловно, победа Джоан-Фейби Бежуры в женской шпаге стала приятным сюрпризом, ведь, несмотря на весь богатый опыт спортсменки, до соревнований в Кракове она успешнее выступала в команде, а личные награды брала лишь на этапах Кубка мира.

К тому же Бежура только-только вернулась из декрета, но на Евроиграх-2023 выступила великолепно. А затем расплакалась при упоминании войны в Украине: "Нелегкие времена для нашей страны. Трудно, потому что мой ребенок остается в Украине. Это было сложно, но я знала, что не поставила точку в карьере".

Свой высокий класс подтвердила чемпионка ОИ, мира и Европы Ольга Харлан, выиграв личные соревнования в женской сабле: "Украина это для тебя. Каждый боец, защищающий нас – это для тебя. Спасибо за мотивацию, за борьбу! Спасибо всем за веру и поддержку! Пока сердце бьется, моя страна бьется!" Слава Украине!".

А вот команда саблисток неожиданно провалилась, уступив на ранней стадии Греции. Не добралась до пьедестала и мужская команда саблисток, которая последнее десятилетие была среди мировых лидеров и побеждала на чемпионате мира. Однако Владимир Станкевич выиграл индивидуальную "бронзу".

БОКС. Самым большим разочарованием Европейских игр-2023 стало выступление боксеров. По словам президента Федерации бокса Украины Кирилла Шевченко, они рассчитывали в Польше на три-четыре награды и, соответственно, олимпийских лицензии у мужчин и две-три – у девушек. Но нашу команду засудили, а Украина получила лишь одно "золото" Александра Хижняка в весе до 80 кг.

"Полтавский танк" проехался в финале по хорвату Габриэлю Веочичу и судья вынужден был остановить бой во втором раунде. Правда, после поединка боксер вляпался в скандал проигнорировав общение и с украинской, и с мировой прессой.

Тогда как во время войны с РФ мог использовать свою популярность, чтобы еще раз напомнить о трагедии в своей стране и попросить необходимую помощь. Например, украинские гребцы после победы на Кубке мира просили самолеты F-16.

"Двух девушек и двух парней – Захареева и Замотаева – у нас осудили. Представители МОК это поняли и сказали, что такого больше не повторится, уже сняли 8 судей после случившегося. Они только пришли в олимпийский бокс и будут исправлять ошибки. А нас ожидает два отборочных турнира к ОИ-2024 и нужно идти вперед, нужно идти как Саша Хижняк – до конца", – отметил Шевченко.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Одно, но такое важное финальное "золото" принесла нашей стране представительница гребного слалома Виктория Ус. Она закрывала Европейские игры для Украины в байдарке-кроссе и, несмотря на травму головы, полученную во время турнира, одержала победу и вернула нашу сборную на третье место в командном зачете. А за спиной осталась Германия.

"Это нереальная гордость! Я видела турнирную таблицу перед соревнованиями и очень хотелось внести свой вклад. Невероятно счастлива, что мне это удалось. Я в шоке, но это очень круто. Эту награду я посвящаю тем, кто сейчас сражается за наше государство, кто защищает нас и благодаря кому мы вообще можем здесь выступать и представлять Украину", – рассказала Ус.

КИКБОКСИНГ. Очень вероятно, что в 2028 году мы увидим кикбоксинг в программе летней Олимпиады в Лос-Анджелесе, поэтому стоит внимательнее присмотреться к представителям этого вида спорта. А в Польше кикбоксеры выиграли две награды. "Бронзу" взял Артем Мельник в весе до 86 кг, пожаловавшись, что в полуфинале судьи его придержали и отдали решающие очки сопернику.

А "серебро" в категории до 75 кг Украине принес спортсмен из Днепра Тимур Брыков, которому впоследствии доверили нести флаг на закрытии Европейский игр-2023.

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