"Это коррупция!" На Олимпиаде-2022 разгорелся грандиозный скандал

Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул заявил, что Королевский союз конькобежцев Нидерландов (KNSB) устраивает манипуляции со льдом на Олимпиаде-2022 в пользу своих спортсменов. За основу обвинений 25-летний рекордсмен мира взял статью schaatsen.nl, в которой спортивный ученый Сандер ван Гинкел рассказывает о том, как можно увеличить результаты команды с помощью определенного состава льда.

В материале ван Гинкел признается, что надеется убедить ледовара Марка Мессера, бригада которого работает в Пекине, прислушаться к его идеям и сделать необходимую корректировку в составе. Таким образом нидерландские атлеты якобы могли бы показать лучшие результаты на ОИ-2022.

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Шведский чемпион назвал ситуацию коррупцией.

"Это совсем не честная игра. Олимпиада – это выше, сильнее, быстрее. А то, что происходит тут, это коррупция! Это попытка изменить поле игры в свою пользу, используя неэтичные и аморальные средства. Это самый большой скандал в нашем спорте. У конькобежцев время от времени случаются случаи применения допинга. Я не вижу, как это может быть менее серьезно", – приводит слова ван дер Пула NY Post.

Спортсмен из Швеции считает, что материал schaatsen.nl – это свидетельство нечестной игры.

"Я думаю, что мой моральный долг — поднять этот вопрос. Если бы вы увидели, что кто-то жульничает на спортивном стадионе, вы бы проигнорировали это? Вы бы сказали: мне нужно пробежать 10 км через несколько дней, мне лучше помолчать об этих мошенниках?" – цитирует шведа nu.nl.

Сам Мессер ответил, что на него никак не влияет голландская ассоциация. "Я очень расстроен этой историей", — сказал канадец-ветеран.

KNSB и нидерландский НОК заявили, что они не боятся, что сандал окажет негативное влияние на до сих пор очень успешную голландскую команду по конькобежному спорту в Пекине.

"Жаль, что были использованы такие громкие слова Я надеюсь, что вметровой дистанции в пятницу на льду". — сказал технический директор сборной Нидерландов Мауритс Хендрикс на пресс-конференции.

Напомним, что на Олимпиаде-2022 в Пекине сборная Нидерландов по конькобежному спорту собрала уже 7 медалей. 4 "золота", 2 "серебра" и одну "бронзу.

Единственную медаль у Швеции в этом виде спорта завоевал именно Нильс ван дер Пул, став чемпионом на 5-километровой дистанции.

Отметим, что в Пекине идет обсуждение возможного наказания российских фигуристов за запрещенное вещество в анализах Камилы Валиевой. ​

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В тоже вермя стало известно о положительной допинг-пробе иранского спортсмена Хусейна Савех-Шемшаки. 36-летний горнолыжник попался на нарушении уже после начала Олимпиады-2022. ​

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