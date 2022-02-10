Официально! На Олимпиаде-2022 подтвердили первый случай допинга

Пока на зимних Олимпийских играх в Пекине обсуждают возможное наказание российских фигуристов за запрещенное вещество в анализах Камилы Валиевой, стало известно о положительной допинг-пробе иранского спортсмена Хусейна Савех-Шемшаки. 36-летний горнолыжник попался на нарушении уже после начала Олимпиады-2022.

Об этом сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA) на своем сайте. В анализах Хусейна нашли метаболиты дегидрохлорметил-тестостерона – стероида, который ранее часто использовался, но сейчас практически вышел из употребления. Савех-Шемшаки отстранен от соревнований и любых других мероприятий в Китае.

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Спортсмен, который был знаменосцем своей сборной на церемониях открытия на Олимпиадах 2014 и 2022 годов, может подать апелляцию. Также он имеет право обратиться в Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне и требовать вскрытия допинг-пробы Б. Считается, что тест иранец сдал во внесоревновательный период (7 февраля), поскольку на старт слалома, где он заявлен, еще не вышел.

Лучший результат в карьере на Олимпийских играх Савех-Шемшаки показал в Сочи-2014, когда занял 31-е место в слаломе. В 2015 году в этой дисциплине он становился чемпионом Азии.

Как сообщал OBOZREVATEL, спортивный врач объяснил, что за допинг нашли у Валиевой на Олимпиаде-2022.

В то же время тренер сборной Украины по биатлону назвал "сумасшедшим домом" ситуацию с коронавирусом в команде на Олимпиаде-2022.