Еще две спортсменки получили травмы на Олимпиаде-2022. Видео

Очередными травмами ознаменовался пятый соревновательный день Олимпийских игр в Пекине. Первой пострадавшей в квалификации по сноуборд-кроссу оказалась Маэва Эстевес из Андорры.

Первый раз девушка упала еще на старте. Однако тогда она не набрала высокую скорость и смогла продолжить выступление. А вот второе падение – в полете на спину – оказалось гораздо более жестким. Тем не менее, 26-летняя Эстевес смогла самостоятельно подняться и уйти с трассы. Хотя позже ее таки госпитализировали.

Интересно, что Маэва – одна из трех спортсменок своей страны на Играх-2022. На церемонии открытия Олимпиады она несла национальный флаг.

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Уже в 1/8 финала произошло двойное столкновение. Чешка Вендула Гопьякова наехала своим бордом на доску россиянки Кристины Пауль, после чего упала, ударившись спиной и головой. Представительница ОКР смогла завершить гонку, хотя далее и не прошла, а сноубордистка из Чехии осталась неподвижной.

Вскоре чешке оказали помощь и после 10-минутного осмотра на носилках увезли с трассы. К слову, к подобному Гопьяковой уже не привыкать: на Олимпиаде-2018 в Корее с ней произошла похожая история, но все завершилось без серьезных травм.

Также в малом финале разбила лицо итальянка Микела Мойоли, но смогла сама покинуть трассу. Призерками же стали спортсменки из США, Франции и Канады.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская горнолыжница жестко упала во время спуска на Олимпиаде-2022.

Ранее японская сноубордистка получила тяжелую травму на Олимпиаде.