Емельяненко пообещали "покромсать личико", назвав алкоголиком

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владислав Дацик пообещал жестко разобраться с коллегой Александром Емельяненко.

Тяжеловес обратился с угрозами в адрес младшего Емельяненко, вызвав того на поединок, пишет Sports.ru.

"Саша, ты вообще помнишь свою фамилию? Ты мозги вообще пропил. Сидишь, как старая бабуська, на скамеечке сплетничаешь. Реально, Саня, ты не боец. Ты просто старая бабуська. Я тебе личико и так покромсаю за весь твой язык. И посмотрим, кто кому какую боль покажет, и главное, кто какую боль вытерпит. Если ты не фуфло, то пофиг – по ММА, по боксу – я готов в любой момент. Если надо, я найду промоутеров, которые организуют этот бой. Давай, выходи и покажи, как ты можешь меня избить", – сказал Дацик.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Петр Ян проиграл бой, применив запрещенный прием.