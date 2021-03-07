Российский чемпион UFC проиграл дисквалификацией и лишился титула. Видео

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян (15-2) был дисквалифицирован по итогам боя с Алджамейном Стерлингом (20-3).

28-летний россиянин во время боя на шоу UFC 259 нанес американцу запрещенный удар коленом в голову.

В начале первого раунда 31-летний Алджамейн захватил инициативу, однако вскоре сам попал в нокдаун.

Во второй пятиминутке представитель США был лучше в клинче, доставляя россиянину проблемы ударами из стойки.

Третий раунд остался за Яном, которому удалось провести несколько тейкдаунов.

Развязка наступила в четвертом отрезке. Американский боец заметно устал и оказался на коленях. В этот момент Ян нанес неожиданный удар коленом в голову.

Судья остановил встречу и дал время темнокожему бойцу прийти в себя, но Стерлинг так и не оправился. После продолжительной паузы боец из России был дисквалифицирован, а Алджамейн объявлен новым чемпионом.

Темнокожий боец после объявления результата бросил чемпионский пояс.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом прошлого года Ян выиграл чемпионский бой за вакантный пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, став вторым чемпионом UFC из России.