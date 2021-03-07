Российский чемпион UFC проиграл дисквалификацией и лишился титула. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
3,6 т.
Ян - Стерлинг

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян (15-2) был дисквалифицирован по итогам боя с Алджамейном Стерлингом (20-3).

28-летний россиянин во время боя на шоу UFC 259 нанес американцу запрещенный удар коленом в голову.

В начале первого раунда 31-летний Алджамейн захватил инициативу, однако вскоре сам попал в нокдаун.

Петр Ян (слева) - Алджамейн Стерлинг

Во второй пятиминутке представитель США был лучше в клинче, доставляя россиянину проблемы ударами из стойки.

Россиянин бил из стойки

Третий раунд остался за Яном, которому удалось провести несколько тейкдаунов.

Развязка наступила в четвертом отрезке. Американский боец заметно устал и оказался на коленях. В этот момент Ян нанес неожиданный удар коленом в голову.

Ян атаковал Стерлинга

Судья остановил встречу и дал время темнокожему бойцу прийти в себя, но Стерлинг так и не оправился. После продолжительной паузы боец из России был дисквалифицирован, а Алджамейн объявлен новым чемпионом.

Стерлингу не понравилась такая победа

Темнокожий боец после объявления результата бросил чемпионский пояс.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом прошлого года Ян выиграл чемпионский бой за вакантный пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, став вторым чемпионом UFC из России.

UFCПетр Ян