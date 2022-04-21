Премьер Британии Джонсон машет битой, а Байден был звездой футбола: каким спортом увлекаются мировые лидеры, поддержавшие Украину

Новый любимец Украины премьер-министр Британии Борис Джонсон бегает каждое утро, параллельно отвечая на любые спортивные вызовы – от бокса до спуска по канату. Президент США Джо Байден подавал надежды в американском футболе. А глава Еврокомиссии, многодетная мама Урсула фон дер Ляйен могла бы сделать карьеру в конном спорте.

OBOZREVATEL решил узнать, какими видами спорта увлекаются мировые лидеры, поддержавшие Украину во время войны с российскими оккупантами.

Урсула ФОН ДЕР ЛЯЙЕН. Бывшая министр обороны Германии и мать семерых детей с детства увлекается верховой ездой. Первая женщина, ставшая главой Еврокомиссии, уверенно чувствует себя в седле. И вообще находится в прекрасной форме, выделяя время для утренних пробежек. Так и не скажешь, что политику уже 63 года.

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В 2015 году свое мастерство верховой езды глава Еврокомиссии продемонстрировала в Ахене, когда открывала чемпионат Европы по конному спорту.

Марио ДРАГИ. Премьер-министр Италии по образованию экономист и блестяще разбирается в цифрах, но это не мешает ему быть страстным спортивным фанатом. В первую очередь римской "Ромы" и ее бывшего капитана Франческо Тотти. Также Драги является поклонником баскетбола и старается не пропускать матчи НБА.

Но сам Драги в футбол практически не играет, предпочитая преимущественно гольф и реже – теннис. Хотя в школе играл в баскетбол и, говорят, мечтал о профессиональной карьере. "Защитник с отличными навыками контратаки", – вспоминали его партнеры.

Олаф ШОЛЬЦ. Немецкие СМИ утверждают, что в школе и университете канцлер Германии отличался тягой к знаниям и считался "ботаником". Поэтому меньше всего любил физкультуру. Но со временем пересмотрел свое отношение к спорту. Сейчас он предпочитает бег и греблю, любит долгие пешие прогулки и кататься с женой на велосипеде.

А недавно оказалось, что канцлеру, который является, наверное, самым нерешительным партнером Украины, не чужды и несколько экстремальные виды спорта. Например, скалолазание. Но только на специальной стене со страховкой. И даже учился стрелять из биатлонной винтовки, ведь этот вид спорта очень популярен в Германии.

Джо БАЙДЕН. Президент США очень любит спорт. Его можно увидеть на трибунах и во время матчей НБА, и на поединках по американскому футболу или бейсболу. Кстати, в последних двух видах он болеет за команды из Филадельфии, а также поддерживает "Нью-Йорк Янкис". Говорят, что так его воспитал дедушка.

Во время обучения в католической школе Archmere Academy Байден играл в американский футбол, отличаясь хорошей скоростью и универсализмом. Спорт давал ему уверенность, которой не хватало из-за заикания. Но и европейский футбол пришелся по душе американцу. Будучи вице-президентом США, он возглавлял делегацию сборной на женском чемпионате мира-2015.

Сейчас, как признается 79-летний Байден, его занятия спортом ограничиваются регулярными упражнениями не менее пяти раз в неделю, чтобы оставаться здоровым. Ему нравится играть в гольф, иногда катается на велосипеде. Перед работой по утрам чаще всего тренируется на велотренажере или беговой дорожке.

Борис ДЖОНСОН. Премьер-министра Великобритании и нового любимца Украины можно назвать универсальным бойцом. Бывший журналист не боится никаких вызовов, участвуя в любых соревнованиях – от футбола, бокса и настольного тенниса до перетягивания каната, крикета и картинга.

Чтобы сохранять форму премьер Великобритании бегает по утрам и занимается с инструктором на свежем воздухе в одном из лондонских парков, а не закрывается от глаз своих граждан в модных клубах. Некоторые считают Джонсона слегка эксцентричным и даже чудаковатым, но британцы любят его за прямоту и отсутствие пафоса.

Эммануэль МАКРОН. Президента Франции можно считать профессиональным футболистом. У него даже была карточка игрока на сайте Федерации футбола страны. А в сезоне-2006/07 Макрон на позиции левого защитника выступал за клуб "Л'Эна" в региональной лиге Парижа. И уже в статусе политика участвовал в благотворительных матчах со звездами французского футбола.

Также Макрон активно осваивает теннис. В целом, президента Франции можно увидеть на трибунах самых разных турниров. А во время зимних Олимпийских игр-2022 активно следил за биатлоном. И сделал все, чтобы Париж принял летнюю Олимпиаду 2024 года.

Джастин ТРЮДО. Канада во главе с красавчиком премьер-министром активно поддерживала Украину еще до вторжения РФ. И продолжает это делать сейчас. А мировые СМИ давно прозвали Трюдо самым спортивным "главой" государства. До избрания премьером он активно занимался боксом, а в 2012 году в благотворительном бою отправил в нокаут сенатора Патрика Бразо.

И даже во время предвыборной гонки он продолжал регулярно заниматься боксом и посещать тренажерный зал. Сегодня он также тренируется в перчатках хотя бы раз в неделю, отмечая, что "бокс учит, прежде всего, получать удары, а не наносить их".

Также Трюдо занимается греблей, а зимой отдает предпочтение сноуборду. Какое-то время он даже работал лыжным инструктором и был активным кайякером. Но чаще всего его можно увидеть во время пробежек. При чем он бегает и во время командировок за границу, а также приглашает на утреннюю разминку политиков, которые приезжают в Канаду.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джонсон призвал мировых лидеров предоставить Украине оружие, в котором она сейчас нуждается.