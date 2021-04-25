Девушка-боец стала чемпионкой UFC, "шокировав мир" на 2-й минуте боя. Видео

Американская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Роуз Намаюнас (11-4) победила китаянку Вейли Жанг (21-2) и завоевала титул чемпионки в минимальном весе.

Со-главный поединок UFC 261 завершился нокаутом в первом раунде.

Уже на второй минуте Намаюнас удачно провела хайкик, который свалил Жанг на настил октагона. Китайская спортсменка попыталась подняться, но 28-летняя американка с литовскими корнями не дала ей ни одного шанса, став добивать в партере. Рефери сразу остановил бой.

Во время послематчевого интервью Роуз не смогла сдержать эмоций

"Я вновь шокировала мир, но все это все это заслуга Господа, мне просто нужно было верить в него, и у меня все получилось. Я лучшая. После того, как я ей попала ногой в голову, я видела, что она не двигается, но, возможно, смогла бы восстановиться. Поэтому я пробила еще пару хаммерфистов, точно финишировав ее"

Как сообщал OBOZREVATEL, главный бой этого турнира завершился тяжелейшим нокаутом во втором раунде. Камару Усман (19-1) добыл яркую победу над Хорхе Масвидалем (35-15), защитив титул в полусреднем весе.