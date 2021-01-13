Хочется надеяться, что на этот раз ненавистный COVID-19 не станет препятствовать проведению Олимпийских игр в Токио, которые должны были пройти в столице Японии с 24 июля по 9 августа 2020-го. Должны были пройти, но увы…

Прогнозировалось, что эти Игры соберут более 12 тысяч спортсменов из примерно 205 стран. Сколько участников и из скольких стран будут участниками главного мультиспортивного мероприятия будущим летом прогнозировать рановато. Но Олимпиада обязательно состоится – это утверждают ее организаторы.

В программе Олимпиады – 33 вида спорта. Как всегда, большим интересом у зрителей пользуется "королева спорта". Спор легкоатлетов за награды пройдет на дорожках и секторах Олимпийского стадиона в Токио, который способен вместить 60 тысяч зрителей.

Всегда в центре внимания соревнования в секторе для прыжков с шестом. Будем надеяться, что возьмет в свои мощные руки шест и швед Арман Дюплантис. В сентябре 2020-го на этапе бриллиантовой серии Golden Gala в 30-градусную жару на римском "Стадио Олимпико" он установил мировой рекорд, преодолев планку на высоте 615 сантиметров, тем самым улучшив на один сантиметр достижение легендарного украинца Сергей Бубки, продержавшееся целых 26 (!) лет.

Путь к рекорду

Вот как рождался новый мировой рекорд шведского шестовика Армана Дюплантиса. Размявшись тремя прыжками на 5,45, 5,70 и 5,80 метров, на отметке 5,85 м швед зафиксировал победу в турнире. Потом был промежуточный полет на уже привычные для него шесть метров, после чего Дюплантис заказал заветные 6,15 м. Первая попытка была очень перспективной, но он задел планку. А вот вторая получилась идеальной, причем была преодолена с большим запасом.

Ликовал Арман, ликовали зрители. Вечером на чествовании нового рекордсмена президент Worls Athletics знаменитый бегун Себастьян Коу вручил шведу медаль мирового рекордсмена. С 2000 года Международная федерация легкой атлетики объединила рекорды в помещении и на открытом воздухе, однако в прыжках с шестом они по-прежнему разделяют на "летние" и "зимние", поскольку слишком большое влияние имеют ветер, дождь и прочие погодные условия.

Напомним, мировой рекорд в закрытых помещениях Дюплантис переписал на себя еще в феврале прошлого года, прыгнув 6,17 м в польском Торуне, а через пару дней в шотландском Глазго приплюсовал еще один сантиметр. Затем Арман неоднократно штурмовал "летнее" достижение Сергея Бубки в 6,14 метра, установленное в далеком 1994 году в итальянском Сестриере, и вот, что рано или поздно должно было случиться, стало реальностью через 26 лет.

Родился в спортивной семье

Когда Сергей Бубка устанавливал новый мировой рекорд, Армана еще не было на этом свете. Он родился 10 ноября 1999-го в Лафайетте (США) в семье профессиональных спортсменов – американского шестовика Грега Дюплантиса (личный рекорд – 5,80 м) и шведской многоборки Хелены Хедлунд. У него есть старшие братья Андреас и Антуан, которые также занимались спортом, и младшая сестра Юханна. Арман тренируется под руководством отца и имеет двойное гражданство – американское и шведское, но при этом выступает под флагом Швеции. Дюплантис-младший переписал мировые рекорды во всех возрастных категориях, а в 20 лет стал мировым рекордсменом среди взрослых.

"Поздравляю Армана с тем, что побил мой мировой рекорд! Великолепный результат! Я счастлив за него и за родителей, они прекрасные люди. Также я счастлив за легкую атлетику и спорт в целом, ведь теперь у нас есть такая яркая звезда на годы вперед! Желаю ему всего наилучшего – и вперед к новым высотам", – написал олимпийский чемпион Сергей Бубка на своей странице в Twitter.

Рекордную планку на высоте 615 сантиметров Дюплантис преодолел в секторе для прыжков с шестом на стадионе "Стадио Олимпико" в возрасте 20 лет 312 дней. Примерно в таком же возрасте многочисленные победы и рекорды начали покоряться Сергею Бубке. У Сергея Назаровича, ныне президента Национального олимпийского комитета Украины, в общей сложности 35 мировых рекордов. В Токио, если ничего не случится, Арман Дюплантис будет сражаться за олимпийскую медаль, когда ему будет 21 год. У шведа впереди много лет для новых достижений, и будем надеяться, что мы станем их свидетелями.

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