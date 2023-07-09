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"Давно пора бежать". Чемпион мира из РФ отказался выступать за Россию, сменив гражданство

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
2,7 т.
'Давно пора бежать'. Чемпион мира из РФ отказался выступать за Россию, сменив гражданство

Известный российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко будет выступать за Австрию. 26-летний уроженец Выборга (Ленинградская область) сменил спортивное гражданство.

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В профиле гроссмейстера на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ) уже указана Австрия. Алексеенко занимает 63-е место в рейтинге ФИДЕ.

"Давно пора бежать". Чемпион мира из РФ отказался выступать за Россию, сменив гражданство

Алексеенко является чемпионом мира среди юношей до 14 лет. Дважды выигрывал чемпионат России по шахматам в составе команды "Медный всадник". Трехкратный победитель Мемориала Чигорина. Победитель финала Кубка России (2018).

"Давно пора бежать". Чемпион мира из РФ отказался выступать за Россию, сменив гражданство

Участник турнира претендентов (2020), квалифицировавшийся по выбору организаторов соревнования. По итогам турнира набрал 5,5 очков (7-е место из 8).

"Давно пора бежать". Чемпион мира из РФ отказался выступать за Россию, сменив гражданство

В комментариях болельщики РФ поддержали такой поступок своего соотечественника.

"Давно пора бежать. Нечего там делать. Гиблое место", – пишут юзеры.

"Давно пора бежать". Чемпион мира из РФ отказался выступать за Россию, сменив гражданство
"Давно пора бежать". Чемпион мира из РФ отказался выступать за Россию, сменив гражданство

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