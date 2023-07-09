'Давно пора бежать'. Чемпион мира из РФ отказался выступать за Россию, сменив гражданство

Известный российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко будет выступать за Австрию. 26-летний уроженец Выборга (Ленинградская область) сменил спортивное гражданство.

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В профиле гроссмейстера на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ) уже указана Австрия. Алексеенко занимает 63-е место в рейтинге ФИДЕ.

Алексеенко является чемпионом мира среди юношей до 14 лет. Дважды выигрывал чемпионат России по шахматам в составе команды "Медный всадник". Трехкратный победитель Мемориала Чигорина. Победитель финала Кубка России (2018).

Участник турнира претендентов (2020), квалифицировавшийся по выбору организаторов соревнования. По итогам турнира набрал 5,5 очков (7-е место из 8).

В комментариях болельщики РФ поддержали такой поступок своего соотечественника.

"Давно пора бежать. Нечего там делать. Гиблое место", – пишут юзеры.

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