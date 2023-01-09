''Чтобы прицелиться не успевали...'' Пескова гоняли по всему стадиону на шоу предательницы Украины Навки

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков не смог спокойно наблюдать за шоу своей жены и предательницы Украины Татьяны Навки. Ледовый концерт "История любви Шахерезады", в котором принимала участие в том числе допингистка Камила Валиева, якобы вызвал невероятный интерес в Москве.

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Об этом в интервью изданию "Спорт день за днем" рассказал Z-патриот и президент Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев. По его словам, Пескову пришлось несколько раз пересаживаться с место на место, на что в сети едко отреагировали болельщики.

"Я был на шоу Навки "Шахерезада". Валиева подошла ко мне после выступления, мы расцеловались, встретились. Очень красивое было выступление. 8 тысяч человек. Весь зал был заполнен. Даже Пескову не хватило места. Он пересаживался с одного места на другое, с этого на третье. Но потом ему наконец-то нашли место. Было приятно, что ни одного свободного места не было", – поделился эмоциями Лайшев.

Читатели портала Sports.ru затроллили как Пескова, так и самого главу "Самбо-70". Ему болельщики напомнили, что вместимость арены, где прошло шоу, на 5,5 тысяч больше, чем сказал Лайшев.

"Песков пересаживался, чтобы прицелиться не успевали...", "Говорят, Песков до сих пор пересаживается", "Про Пескова сильно... И сообщите ему, что в "Мегаспорте" 13,5 тысяч вместимость", "Надо было Лайшеву ему свое место уступить. Потом гордился бы год-полтора оказанной услугой", "То переобувается, то пересаживается! Неспокойный и нервный лицемер и лизун!", "Так и знал, что он не покупал билет", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийская чемпионка мира в танцах на льду и предательница Украины Татьяна Навка нарвалась на травлю со стороны россиян после "непатриотичного поступка". Ранее Навку обвинила в воровстве известная художница.

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