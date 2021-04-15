Что приготовил турнир Dota Pro Circuit 2021

13 апреля стартовал второй сезон Dota Pro Circuit 2021. В нем сыграют по 16 команд из шести регионов — СНГ, Европы, Китая, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки. Лучшие составы мира сразятся за призовой фонд, очки DPC и слоты на предстоящем мейджоре (дата и место проведения пока не анонсированы).

Ведущий киберспортивный букмекер, компания Parimatch, как всегда, не только предлагает фанатам следить за ходом турнира, но и предоставляет возможность делать собственные прогнозы на исход матчей. Турнир только начался, и впереди еще очень много интересных противостояний.

Отметим, что призовой фонд первых дивизионов во всех регионах составит $205 тысяч и 1 150 очков DPC. Во-вторых, дивизионах участники разыграют по $75 тыс.

Особое внимание болельщиков сейчас привлекают Virtus.pro, которые проиграли Thunder Predator со счетом 2:0 на ONE Esports Singapore Major 2021. Да и сами перуанцы после той победы тоже стали более интересны зрителям. Ближайшим соперникам Virtus.pro не позавидуешь, команда будет стараться реабилитироваться за неудачу на мейджоре, где она заняла лишь восьмое место. 15 апреля команда встретится с AS Monaco Gambit и многие ждут, что это будет уверенная победа Virtus.pro (67% на успех по оценкам Parimatch).

Нельзя и не отметить дебют Романа RAMZES666 Кушнарева за Natus Vincere, он играет вместо Виктора GeneRaL Нигрини. В первом матче (16 апреля) NAVI предстоит сыграть с Team Spirit, которая неплохо зарекомендовала себя в первом сезоне. Впрочем, главным претендентом на победу все равно остаются Natus Vincere (с вероятностью 57%).