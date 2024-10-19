Чемпиона, сбежавшего из Украины, ФИДЕ дисквалифицировала за мошенничество

Дисциплинарно-этический комитет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) дисквалифицировал известного украинского гроссмейстера Кирилла Шевченко. 22-летний киевлянин, который в прошлом году решил выступать за Румынию, обвиняется в мошенничестве. Отстранение будет действовать до конца 2024 года.

Видео дня

Шевченко угодил в громкий скандал на командном чемпионате Испании по шахматам, проходившем в Мелилье с 12 по 18 октября. Его результаты в первых двух турах (ничья и победа) были аннулированы.

Подозрения возникли во втором туре из-за частого отсутствия Шевченко за доской, после чего в туалете был найден заблокированный телефон. Судьи смогли доказать, что аппарат принадлежит именно экс-украинцу.

Шевченко стал гроссмейстером в возрасте 14 лет и 9 месяцев. Среди его главных достижений — победа в командном чемпионате Европы по шахматам 2021 года в составе сборной Украины, а также индивидуальная победа на блиц-турнире Lindores Abbey в Риге в том же году, где он опередил таких гроссмейстеров, как Фабиано Каруана и Арджун Эригайси. На 15 октября занимал 69-е место в мировом рейтинге.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!