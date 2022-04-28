Российские оккупанты убили чемпионку Украины по тяжелой атлетике

14-летняя тяжелоатлетка Алина Перегудова погибла в Мариуполе от обстрелов российских оккупантов. Вместе с юной спортсменкой в городе погибла и ее мать.

Перегудова была воспитанницей Областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике и ученица Донецкого областного специализированного профессионального колледжа спортивного профиля им. С.Бубки. В свои 14 лет входила в состав спортсменов-кандидатов сборной Украины.

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В 2021 году Алина завоевала "золото" на чемпионате Украины U17 в весовой категории до 40 кг.

В сентябре прошлого года Перегудова за высокие достижения была награждена почетной грамотой отделения Национального олимпийского комитета в Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля российские военные убили студента ІІ-го курса Олимпийского профессионального колледжа имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины, член национальной сборной по пулевой стрельбе Егора Кигитова.

Ранее баскетбольный судья Первой лиги и тренер ДЮСШ в Запорожской области Юрий Немченко погиб 31 марта, Юрий Александрович с первых дней войны отправился защищать родину и был убит в бою под Гуляйполем.

До этого бывший капитан национальной сборной Украины по водному поло Евгений Обединский погиб в оккупированном Мариуполе.

​Ранее мастер спорта Украины международного класса по военно-спортивному многоборью и рукопашному бою, чемпион и призером чемпионатов Украины, Европы и мира Игорь Сухих погиб в боях за Ирпень. ​

Также при защите Мариуполя погиб известный украинский кикбоксер Максим Кагал. 30-летний спортсмен по прозвищу Пистон защищал город в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов".

27 марта воспитанник криворожского футбола Владимир Колесник скончался от ранений, полученных в бою под Авдеевкой в Донецкой области. Бывшему игроку любительских и ветеранских команд было 52 года.