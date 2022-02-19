Чемпион мира остановился перед финишем, отказавшись бороться за медаль Олимпиады-2022. Видео

Чемпион мира в спринтерском многоборье Кай Вербей демонстративно отказался от борьбы в забеге на 1000 метров на Олимпиаде-2022. 27-летний нидерландец был одним из фаворитов турнира, но в итоге занял последнее место.

По регламенту соперники соревнуются друг с другом попарно. Конькобежец с лучшим временем становится победителем.

В своем заезде Вербей бежал с канадцем Лораном Дюбреем. Спортсмен из Нидерландов достаточно неплохо начал, но в перед самым финишем внезапно сбросил скорость, практически остановившись.

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Комментируя происходящее, Вербей объяснил, что не хотел создавать опасность для оппонента, так как существовала вероятность столкновения. Видя, что ему не хватает скорости, чтобы опередить Дюбрея, Кай перестал бороться.

"Лоран ехал очень быстро, он отлично стартовал на первых 600 метрах. После второго внутреннего поворота я понял, что у меня недостаточно скорости, чтобы опередить его при смене полосы, поэтому мне пришлось сойти. В противном случае я был бы дисквалифицирован и, вероятно, испортил бы и его гонку", – цитирует чемпиона 7news.com.au.

В конькобежном спорте участники должны менять полосу движения сразу после каждого полного круга, потому что внутренняя полоса 400-метрового овала покрывает более короткое расстояние, чем внешняя полоса.

Фигурист, переходящий с внешней дорожки на внутреннюю, имеет приоритет, и обычно с переходом проблем не возникает. Однако в этой ситуации все сложилось по другому, что и заметил нидерландец.

В итоге Дюбрей завоевал "серебро". Победа досталась другому нидерландскому конькобежцу Томасу Кролю. Вербей занял последнее, 30-е место.

Как сообщал OBOZREVATEL, шведский конькобежец Нильс ван дер Пул заявил, что Королевский союз конькобежцев Нидерландов (KNSB) устраивает манипуляции со льдом на Олимпиаде-2022 в пользу своих спортсменов.

​На Олимпиаде-2022 в Пекине сборная Нидерландов по конькобежному спорту собрала уже 12 медалей. 6 "золота", 4 "серебра" и 2 "бронзы".

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