Чемпион России по фигурному катанию отказался выступать за РФ и решил сменить гражданство. Его не отпустили

Чемпион России по фигурному катанию в танцах на льду среди юниоров Дарио Чиризано принял решение выступать за Чехию. У 21-летнего Дарио мать русская, а отец итальянец.

Видео дня

В 2020 году Чиризано вместе с Ириной Хаврониной выиграли юношеские Олимпийские игры (2020). В январе 2023-го их дуэт распался, после чего фигурист стал тренироваться с чешкой Денисой Цимловой в Монреале.

18 мая Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) не разрешила фигуристу сменить спортивное гражданство.

"Чиризано одобрения (на смену спортивного гражданства) не получил, как и некоторые другие спортсмены. Кто-то получил, Чиризано в соответствии с правилами нашей федерации и карантином не получил", – цитирует Р-спорт генерального директора ФФКР Александра Когана.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова приняла решение выступать за сборную Франции. 22-летняя уроженка Асбеста (Свердловская область) уже запросила процедуру смены спортивного гражданства.

Кирпичникова была одним из лидеров сборной РФ по плаванию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!