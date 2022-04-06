Чемпион мира заявил, что "русские спасут мир", упомянув Украину. Ему ответили в сети

Заслуженный тренер России по фигурному катанию и чемпион мира-1993 года Александр Жулин заявил, что русские люди спасут мир. В своем интервью пропагандистскому каналу "Матч ТВ" 58-летний Жулин изначально планировал на пенсии уехать в США, но теперь поменял мнение - у него "патриотизм растет со страшной силой".

"И это не связано с Украиной, нет. Просто я вижу, что западный мир хочет убрать нас с планеты Земля. А я считаю, что русские люди спасут мир. Потому что они, во-первых, православные. Во-вторых, добрые. И такие нации лучше не трогать, мне кажется", – сказал Жулин.

Видео дня

В комментариях болельщики высмеяли такие слова фигуриста, напомнив ему о втором гражданстве США.

Также российские любители спорта сожалеют, что таких как Александр у них в стране миллионы и десятки миллионов.

С иронией пользователи восприняли и фразу о том, что русские спасут мир. Комментаторы считают, что если спасение будет происходить так, как в Украине, то Третья мировая война не за горами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жилин заявил о величии России и был высмеян своими же болельщиками.