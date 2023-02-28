Чемпион мира застрелил любимое животное европейского министра

Чемпион мира по велоспорту Антонио Тибери был оштрафован на 4000 евро за убийство кошки министра в Сан-Марино. Его команда Trek-Segafredo отстранила на 20 дней без сохранения заработной платы.

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21-летний итальянец, в 2019-м побеждавший на ЧМ среди юниоров, заявил, что испытывал недавно купленную пневматическую винтовку, стреляя из окна своего дома по дорожному знаку. Вместо указателя на улице спортсмен попал в голову кошке. Животное принадлежало его соседу Федерико Педини Амати, министру туризма и почты Сан-Марино, сообщает Reuters.

"Кошка никому не мешала. Она был с нами долгое время. Моей трехлетней дочери Люси она очень нравилась. Она ее любила. Нельзя убить домашнее животное и отделаться штрафом в 4000 евро", – цитирует Амати итальянская газета Corriere della Sera.

Trek-Segafredo заявила, что пожертвует зарплату Тибери во время его отстранения соответствующей организации по уходу, защите и спасению животных и будет работать с ним, чтобы "обеспечить его самообразование".

Педини Амати с сожалением высказался о том, что Тибери разрешили переехать жить в Сан-Марино.

"Я оценил, что мальчик признал свою вину. Однако нам не нужно позволять таким людям тут жить", – добавил чиновник.

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