Молодой чемпион мира по гребле на каноэ умер от коронавируса в Одессе

Печальное событие произошло в украинском спорте: в возрасте 24 лет умер известный каноист и тренер Борислав Бизу. В середине ноября у него обнаружили коронавирус, а позже в больнице – сепсис. Неравнодушные люди сдавали для него кровь, но, к сожалению, врачи не смогли спасти жизнь парня.

Об этом сообщила Федерация каноэ Украины на своей странице в Facebook. Борислав – воспитанник южненского спортклуба "Химик". На юниорском и молодежном уровне завоевал 10 медалей чемпионатов мира и Европы по гребле на каноэ. По темпу завоевания наград он даже превосходил нашего двукратного олимпийского чемпиона Юрия Чебана.

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Однако осенью 2016 года у него диагностировали системную красную волчанку, что заставило Бизу прекратить выступления на высоком уровне. Лишь иногда он принимал участие в чемпионате Украины, а со временем стал работать тренером в Южном.

Прощание с Бориславом состоится в Южном 1 декабря.

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