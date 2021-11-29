Красавица Харлан стала лучшей в мире в фехтовании и второй в 'Танцях з зірками'

Знаменитая украинская фехтовальщица Ольга Харлан в минувшие выходные получила признание сразу в двух видах деятельности. 31-летнюю спортсменку отметили призом лучшей в мире саблистки по итогам соревновательного сезона на Конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) в Лозанне. Сама же она приняла участие в финале шоу "Танці з зірками", где вместе с Дмитрием Дикусаром заняла второе место.

Поскольку красавица из Николаева танцевала в Киеве, в Швейцарию за наградой она не полетела. Кстати, сезон в качестве первого номера мирового рейтинга Харлан завершила уже пятый раз в карьере. А вот 37-летний украинец Игорь Рейзлин впервые получил приз лучшего шпажиста планеты. Напомним, на Олимпиаде-2020 он завоевал бронзовую медаль.

Видео дня

Кстати, на том же мероприятии министр спорта и молодежи Украины Вадим Гутцайт был избран в Исполком FIE. Ныне 50-летний функционер становился олимпийским чемпионом в Барселоне-1992 в фехтовании на саблях.

OBOZREVATEL писал, как украинские звезды спорта выглядели в школе: Усик, Харлан, Ризатдинова и другие.

Ранее Ольга Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпиаде.

Мы также писали, как менялась Ольга Харлан: нашей олимпийской чемпионке – 31.