Чемпион мира сказал, почему Украина не сможет вернуть оккупированный Крым

Чемпион мира по кикбоксингу 2008 года, Павел Журавлев, служивший в 2014 года в Севастополе капитан-лейтенантом военно-морского флота Украины, считает, что с каждым годом вероятность фактического возвращения Крыма уменьшается.

По словам титулованного спортсмена, время играет на руку России.

"Они заселяют на полуостров людей с материка, которые через 5-10 лет будут считать Крым своим домом. Это напоминает 20-е годы прошлого века. Проукраински настроенный народ потихоньку выезжает. Де-юре отдавать полуостров точно нельзя – сразу начнется цепная реакция. С точки зрения международного права Крым – украинский. Но сейчас это больше похоже на лозунг. Для России Крым – важный имиджевый проект", – цитирует Журавлева "Факты"

Павел обратил внимание, что многие переселенцы из Крыма, которые переехали на территорию Украины, нуждаются в поддержке.

"Возможно, стоит поднять вопрос выплаты репараций. Чтобы, в том числе, поддержать переселенцев из Крыма и Донбасса. Решение должны найти политики", – подытожил чемпион.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Журавлев открыто назвал Россию агрессором. Приехав погости в Крым, Павел был шокирован "зомбированием" местных жителей.