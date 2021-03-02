Чемпион мира о Крыме: Боже, до чего же люди здесь зомбированы

Чемпион мира по кикбоксингу 2008 года, Павел Журавлев в 2014 года служил в Севастополе капитан-лейтенантом военно-морского флота Украины в должности начальника учебной лаборатории радиолокационного вооружения академии военно-морских сил (АВМС) имени Нахимова.

После оккупации Крыма, уехал дослуживать в Одессу. Приехав погостить на родину, спортсмен был шокирован "зомбированием" местных жителей.

"Через полгода после референдума приехал в Севастополь. Возле дома встретил соседку. Мне она всегда казалось интеллигентной женщиной. Обрадовалась, увидев меня. Спросила, почему так долго меня не видела. Когда услышала, что теперь служу в Одессе, на мгновение онемела. Наверное, для нее это стало ударом. Спросила: "Павел, вам что, близка фашистская идеология?" И начала оду про загнивающие европейские ценности. Я про себя подумал: Боже, до чего же люди здесь зомбированы", – цитируют Журавлева "Факты".

Павел спросил собеседницу, была ли она когда-то за границей.

"Конечно, была в Чехословакии", – непреклонно ответила женщина. То есть, была в стране, которая уже почти 30 лет не существует. Это менталитет, доставшийся нам в наследство от СССР. Советские люди не могут допустить мысли, что по телевизору сказали неправду. А еще если показали какую-то картинку, где кто-то жжет файера и услышали текст, что это в Киеве фашисты пришли к власти, они будут искренне убеждены, что это правда", – подытожил чемпион.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Журавлев поддержал Усика и Ломаченко, поинтересовавшись, почему в "Миротворце" нет украинских депутатов.

Кроме того, Павел назвал украинских политиков негодяями, пытающихся "впарить патриотизм".

Также кикбоксер объяснил братание Усика с россиянами.