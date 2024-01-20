Чемпион мира по легкой атлетике внезапно умер в 29 лет

Чемпион мира по прыжкам с шестом Шонси Барбер скончался в возрасте 29 лет. Титулованный легкоатлет умер в своем доме от "медицинских осложнений" в Кингводе, штат Техас, подтвердил в интервью Associated Press его агент Пол Дойл. Причина смерти пока не известна. У Барбера были проблемы со здоровьем.

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"Шон был не просто невероятным спортсменом, он был таким добросердечным человеком, который всегда ставил других выше себя. Трагично потерять такого хорошего человека в таком молодом возрасте", – сказал Дойл.

Барбер дважды подряд в 2014 и 2015 выигрывал студенческий чемпионат США выступая за Университет Акрона. В 2015-м завоевал "золото" на чемпионате мира в Пекине, представляя Канаду. В том же году атлет победил на Панамериканских играх в Торонто.

Его прыжок на 6 метров в 2016 году до сих пор остается рекордом Канады: на турнире Texas Relays 2015 года в колледже он прыгнул с результатом 5,91, что на тот момент стало рекордом NCAA.

Барбер родился в Нью-Мексико и имел двойное гражданство Канады и США, так как его отец, который также участвовал в чемпионатах мира по прыжкам с шестом, был родом из Онтарио.

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