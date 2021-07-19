Чемпион Европы проверил на прочность "антисекс-кровать" в Олимпийской деревне. Видео

Ирландский чемпион Европы по гимнастике Рис Маккленахан приехал в Олимпийскую деревню в Токио и проверил на прочность свою "антисекс-кровать". Японские организаторы Игр запретили спортсменам вступать в интимную связь из-за коронавируса и установили в их номерах специальные картонные койки, чтобы это правило соблюдалось.

На своей странице в Twitter гимнаст опубликовал видео, в котором развеял миф о непрочности конструкции. На ролике видно, как Маккленахан залез на кровать и начал прыгать на ней.

"Антисекс-кровати сделаны из картона и ломаются в результате резких движений? Это фейк", – заявил ирландец.

Отметим, что, несмотря на запрет на секс во время Олимпиады, спортсменам суммарно выдадут 160 тысяч презервативов. Организаторы предложили участникам Игр забрать их домой после окончания соревнований в качестве сувениров. ОИ пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая немецкая легкоатлетка Сюзен Тидтке, которая выступала на двух Олимпиадах, посмеялась над запретом и рассказала о сумасшедших секс-вечеринках, которые происходят в деревне.