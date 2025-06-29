Чемпион мира и Европы, предавший Украину и сбежавший в Россию, отметился гнусным поступком на турнире и был дисквалифицирован. Видео

На турнире PFL World Tournament 7, который прошёл в ночь на 28 июня в Чикаго, бывший украинец Валентин Молдавский, ныне выступающий за Россию, оказался в центре скандала. В полуфинальном бою Гран-при тяжёлого веса он умышленно ударил в пах своего соперника — молдаванина Александра Романова.

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Из-за неспортивного поведения поединок был признан несостоявшимся, а молдавскому спортсмену потребовалась медицинская помощь.

Организаторы приняли решение дисквалифицировать Молдавского, а Романов автоматически прошёл в финал.

На данный момент у Молдавского 15 побед, 5 поражений и один бой без результата. У Романова — 20 побед, 3 поражения и один несостоявшийся бой.

Для справки: Валентин Молдавский — российский боец смешанных единоборств (ММА) и мастер боевого самбо, бывший временный чемпион Bellator в тяжёлом весе, ныне выступает в PFL.

Родился 6 февраля 1992 года в Новопскове (Луганская область, Украина). До 2014 года имел украинское гражданство, после чего стал представлять Россию. Начал карьеру в ММА в 2015 году, а в дальнейшем стал членом команды Фёдора Емельяненко.

Молдавский успешно выступал в боевом самбо — становился чемпионом мира (2018, 2020) и Европы (2018) в категории свыше 100 кг. В ММА он провёл 20 боёв: 14 побед, 4 поражения, 2 поединка завершились без результата.

Он выступал в японской Rizin, затем подписал контракт с Bellator, где одержал важные победы над Роем Нельсоном, Тимоти Джонсоном и другими. В 2021 году завоевал временный титул чемпиона Bellator, но в 2022 году проиграл в бою за объединение титулов Райану Бейдеру.

С 2024 года Молдавский выступает в PFL.

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