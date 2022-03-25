Бубка: благодарен всем, кто поддерживает народ Украины

Мировое олимпийское сообщество оказывает невероятную поддержку Украине на фоне военного вторжения России в нашу страну. Международный олимпийский комитет (МОК), национальные олимпийские комитеты (НОК) разных стран выделяют гуманитарную помощь, а также всячески содействуют нашим спортсменам.

Об этом в интервью официальному сайту НОК Украины рассказал президент организации Сергей Бубка. Он отметил, что получил невероятно количество сообщений со всего мира со словами поддержки.

"Эти сообщения содержат решительное осуждение вторжения, войны и нарушения олимпийского перемирия. Большое спасибо олимпийскому движению, исполнительному совету МОК и лично президенту Баху за помощь, предложенную украинскому олимпийскому сообществу. Это великая честь выполнять возложенные на нас очень важные и необходимые задачи по помощи нашему народу", – заявил Бубка.

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Глава НОК Украины подчеркнул, что учитывая ситуацию, многие федерации будут отдельно рассматривать позиции наших атлетов в различных рейтингах.

"Для координации работы мы постоянно общаемся с большим количеством НОК, которые предложили нам помощь. Мы также общаемся с международными федерациями, уверяя, что положение украинских спортсменов будет рассматриваться для мировых рейтингов и тому подобное. Федерации также разрешили использовать свои средства из бюджетов для развития на безотлагательные гуманитарные цели. Мы очень благодарны за всю эту поддержку", – отметил легендарный прыгун с шестом.

Он также призвал как можно скорее остановить российское вторжение в Украину. "Я до глубины души поражен тем, что происходит в моей стране, поэтому я призываю срочно покончить с этой войной, которая, кажется, резонирует во всех уголках мира. Как и многие мои соотечественники, я искренне благодарен всем, кто поддерживает народ Украины", – подчеркнул Бубка.

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