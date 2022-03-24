Арена во Франции устроила овации украинскому фигуристу после выхода в финал чемпионата мира

Украинский фигурист Иван Шмуратко стал финалистом чемпионата мира, который с 21 по 27 марта проходит во французском Монпелье. 20-летний киевлянин решил выступать без своего официального костюма. На лед Иван вышел в тренировочной футболке сборной Украины.

Несмотря на то, что фигурист во время своего выступления несколько раз упал, он продемонстрировал 22-й результат и квалифицировался в финальную часть.

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Отметим, что выступление нашего соотечественника произвело настоящий фурор. Зрители, пришедшие на трибуны арены "Зюд де Франс" устроили минутную овацию украинцу. Болельщики с желто-синими флагами стоя аплодировали Шмуратко, который второй раз в карьере смог выйти в произвольную программу.

Отметим, что три первых места заняли японцы Сема Уно, Юма Кагияма и Кадзуки Томоно.

"Сегодня я катал свою программу со всем украинским народом. Горжусь тем, что я украинец и представляю свою страну на международной арене. Люди сейчас в Украине не думают о спорте, о фигурном катании, о чемпионатах мира, они думают о том, чтобы выжить, защитить себя, свои семьи, нашу страну. Сейчас нет такого понятия, как тренировки и подготовка, у нас сейчас другие ценности", – заявил Шмуратко после своего проката.

Комментируя костюм Шмуратко отметил, что в нынешней ситуации нет места для разных цветов. Именно поэтому решил кататься в цветах своей страны с флагом на груди.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Олимпийских играх-2022 Шмуратко вынудил российских журналистов выучить мову и назвал их "хайпожорами". ​

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Иван обвинил журналистов "МатчТВ" в попытках создать шумиху вокруг его позиции общаться исключительно на английском или украинском языке.

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