Мелкий бразилец "задушил" Емельяненко в первом раунде. Видео

Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Марсио Сантос добыл эффектную победу над россиянином Александром Емельяненко. 32-летний Сантос, который был ниже Емельяненко на 20 см и легче на 11 кг, легко выиграл бой на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.

В дебюте встречи бойцы боксировали в стойке, где инициатива была у представителя Бразилии.

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Марсио был точнее и гораздо быстрее. На четвертой минуте Александр подсечкой перевел бой в партер. Емельяненко хотел досрочно победить, но в итоге попал в захват сам.

Сантос, обладающий черным поясом по джиу-джитсу, успешно провел прием "удушающий треугольник руками", вынудив россиянина сдаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, брат Александра - легендарный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко (40-6-0) добыл очередную победу в профессиональной карьере.

45-летний спортсмен в Москве расправился с американцем Тимоти Джонсоном (15-8-0), нокаутировав соперника уже в первом раунде.