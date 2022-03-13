ВСУ сбили два вертолета, два истребителя и накрыли колонны российских оккупантов

Воздушные силы ВСУ 12 марта уничтожили два самолета Су-34 (один из них может быть Су-30см) и два вертолета Ка-52. Также были сбиты два беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщается на Facebook-странице командования ВС Вооруженных сил Украины. Кроме того, украинская авиация нанесла удары по скоплениях военной техники и живой силе врага.

"Ударная авиация Воздушных сил продолжает наносить удары по наземным целям – это скопление вражеской техники и живой силы, рашистские колонны на марше и другие цели. Кроме того, противовоздушная оборона государства сегодня минусует: два российских вертолета Ка-52; один Су-34; один неустановленный истребитель (вероятно Су-30см или Су-34); два беспилотных летательных аппарата", – сказано в сообщении.

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Также есть пока неподтвержденные данные, что украинские истребители поразили две воздушные цели.

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