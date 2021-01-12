Борца, который вызвал на бой Усика, выгнали из Олимпийского колледжа

Украинских борцов вольного стиля Богдана Грицая и Дмитрия Несвятипаску уволили с должностей преподавателей олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве.

Как сообщил в Facebook сам Несвятипаска, решение было принято незаконно по сфабрикованным актам.

Дмитрий Несвятипаска Facebook Дмитрия Несвятипаски

Несвятипаска заявил, что этот акт случился из-за прихода к власти "мошенников, плагиаторов и откровенные украинофобов вроде Сергея Шкарлета".

Борцов уволили из колледжа Facebook Дмитрия Несвятипаски

"Московские агенты всегда пытались влиять на мировоззрение молодого поколения через спорт и образование. К сожалению, реванш состоялся", - написал борец, приложив скрин приказа об увольнении.

Приказ об увольнении Facebook Дмитрия Несвятипаски

Дмитрий напомнил, что запомнил всех, кто причастен к этому, а также помнит тех, кто за этим просто наблюдал.

"Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал! Борьба продолжается", – подытожил спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Грицай обрел известность, ответив Усику на его видео, в котором Александр показывает, как нокаутирует "диванного эксперта".

В ответном ролике Богдан заявил, что он и есть тот диванный эксперт, который "стебется с ва*ных видео" Усика, и предложил крымчанину решить вопрос во время поединка без правил.

Усик ушел от боя, заявив, что готов встретиться с борцом исключительно в ринге.