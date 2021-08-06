Борец из Казахстана укусил соперника во время боя на Олимпиаде в Токио. Видео

Казахский борец вольного стиля Нурислам Санаев всеми способами пытался остановить соперника по полуфиналу Олимпиады в Токио. В концовке противостояния с представителем Индии Рави Кумаром он укусил оппонента за руку.

Первая трехминутка схватки прошла с преимуществом Санаева и закончилась со счетом 9:2 в его пользу. Во второй части боя Кумару удался невероятный камбэк: сначала он сократил отставание до 7:9, а затем уложил казаха на лопатки и оформил путевку в финал.

В момент решающего приема Нурислам вонзил зубы в руку индийскому борцу, но тот перетерпел боль и таки дожал соперника. Рави показал следы от укуса судье, но тот на это никак не отреагировал.

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Международная федерация борьбы (UWW), в которую входят несколько дисциплин в этом виде спорта, решила не наказывать Санаева за его действия. Казах стал бронзовым призером Игр.

Отметим, что в финале Кумар боролся с российским чемпионом мира Завуром Угуевым и проиграл ему "золото" со счетом 4:7.

Как сообщал OBOZREVATEL, боксер из Марокко Юнес Баала попытался откусить ухо сопернику во время поединка на Олимпиаде-2020.