Боксер попытался откусить ухо сопернику во время поединка на Олимпиаде. Видео

Супертяжеловес из Марокко Юнес Баала отметился хамским поступком в матче 1/8 финала олимпийского турнира по боксу против новозеландца Давида Ньике. В третьем раунде Баала решил поиграть в Майка Тайсона и попытался откусить сопернику ухо.

Рефери из Шри-Ланки Нелка Тампу не увидел этот момент, не став останавливать бой.

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Несмотря на такую попытку вывести оппонента из равновесия Баала проиграл.

Все три судьи отдали преимущество Ньике.

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В пятницу, 30 июля, Ньике в четвертьфинале встретиться с белорусом Владиславом Смягликовым.

Напомним, что самой знаменитой попыткой канибализма на ринге является инцидент в бою между Майком Тайсоном и Эвандером Холлифилдом в июне 1997 года.

Тогда в третьем раунде матча-реванша за титул чемпиона мира WBA Майк во время клинча откусил Эвандеру Холифилду кусочек правого уха. И в перерыве был дисквалифицирован.