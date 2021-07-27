Боксер попытался откусить ухо сопернику во время поединка на Олимпиаде. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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BAALLA Youness

Супертяжеловес из Марокко Юнес Баала отметился хамским поступком в матче 1/8 финала олимпийского турнира по боксу против новозеландца Давида Ньике. В третьем раунде Баала решил поиграть в Майка Тайсона и попытался откусить сопернику ухо.

Юнес Баала (слева) против Давида Ньике

Рефери из Шри-Ланки Нелка Тампу не увидел этот момент, не став останавливать бой.

Судья не заметил нарушения
Видео дня

Несмотря на такую попытку вывести оппонента из равновесия Баала проиграл.

Результаты поединка

Все три судьи отдали преимущество Ньике.

Результаты поединка

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В пятницу, 30 июля, Ньике в четвертьфинале встретиться с белорусом Владиславом Смягликовым.

Напомним, что самой знаменитой попыткой канибализма на ринге является инцидент в бою между Майком Тайсоном и Эвандером Холлифилдом в июне 1997 года.

Тогда в третьем раунде матча-реванша за титул чемпиона мира WBA Майк во время клинча откусил Эвандеру Холифилду кусочек правого уха. И в перерыве был дисквалифицирован.

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