Бойца UFC арестовали по подозрению в покушении на убийство сестер

Бойца UFC Ирвина Риверу арестовали по подозрению в покушении на убийство двух своих сестер.

Как сообщает издание ESPN, после задержания он находится в полицейском участке города Бойнтон-Бич. Его обвиняют в нанесении родственницам многочисленных ножевых ранений. Порезы можно найти у девушек на лице, спине, руках. Обе они выжили и были в срочном порядке доставлены в больницу.

Одна из сестер рассказала, что они отдыхали в свободной комнате в квартире Риверы и проснулись, когда он наносил им ножевые ранения. Боец скрылся с места преступления.

Когда полиции удалось связаться со спортсменом, он сказал, что убил своих сестер. Ирвин признался, что сделал это по указанию "высшей силы".

В UFC уже отреагировали на инцидент, заявив, что до выяснения обстоятельств не будут предлагать Ривере участвовать в поединках под эгидой промоушена. Согласно информации, полученной от менеджера, боец испытывает серьезные проблемы с психикой.

Ирвин провел 16 боев в смешанных единоборствах и выиграл 10 из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый футболист сборной Нидерландов попытался зарезать родственника и был арестован.