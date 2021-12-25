Бойца MMA убило взрывом на второй работе

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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28-летний Генри работал с колесом

Известный американский боец смешанных единоборств (MMA) Джесси Генри погиб во время дежурства на своей второй работе пожарным. 28-летний Генри работал с колесом для служебного автомобиля, когда шина внезапно взорвалась.

Джесси был срочно доставлен в госпиталь, где позже скончался от полученных травм. По словам очевидцев во время взрыва боец-пожарный получил сильную травму головы, которая оказалась несовместимой с жизнью.

Джесси Генри

После любительской карьеры из восьми боев Генри дебютировал в профессиональном ММА в ноябре в региональном промоушене American Kombat Alliance (AKA), базирующегося в Луизиане. После поражения от Донована Бирда в его дебютном матче, Генри усилил тренировки, одержав подряд победы над Карлосом Уртадо и Энди Кэррингтоном. Последний раз он участвовал в соревнованиях AKA 15 в мае, проиграв Крейгу Гроуву. Его профессиональный рекорд был 2-2.

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До выступлений в единоборствах Генри четырег года служил в армии США . Последние четыре года он был пожарным.

У него остались 9-летняя дочь Кармен.

Генри с дочкой

"Джесси был блестящим пожарным и недавно пошел учиться на фельдшера, чтобы повысить свою квалификацию", - сказал Грей Янг, начальник учебной подготовки пожарной станции, где работал Генри.

Генри во время боя

Коллеги погибшего устроили ему торжественную прощальную церемонию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский боец ММА убил врача из-за вакцинации.

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