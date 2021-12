Бойца MMA убило взрывом на второй работе

Известный американский боец смешанных единоборств (MMA) Джесси Генри погиб во время дежурства на своей второй работе пожарным. 28-летний Генри работал с колесом для служебного автомобиля, когда шина внезапно взорвалась.

Джесси был срочно доставлен в госпиталь, где позже скончался от полученных травм. По словам очевидцев во время взрыва боец-пожарный получил сильную травму головы, которая оказалась несовместимой с жизнью.

После любительской карьеры из восьми боев Генри дебютировал в профессиональном ММА в ноябре в региональном промоушене American Kombat Alliance (AKA), базирующегося в Луизиане. После поражения от Донована Бирда в его дебютном матче, Генри усилил тренировки, одержав подряд победы над Карлосом Уртадо и Энди Кэррингтоном. Последний раз он участвовал в соревнованиях AKA 15 в мае, проиграв Крейгу Гроуву. Его профессиональный рекорд был 2-2.

До выступлений в единоборствах Генри четырег года служил в армии США . Последние четыре года он был пожарным.

У него остались 9-летняя дочь Кармен.

"Джесси был блестящим пожарным и недавно пошел учиться на фельдшера, чтобы повысить свою квалификацию", - сказал Грей Янг, начальник учебной подготовки пожарной станции, где работал Генри.

Коллеги погибшего устроили ему торжественную прощальную церемонию.

.@SFD_FIRE_EMS pays respects to South Bossier Fire Dist. #2 firefighter Jessie Henry, who died Saturday from injuries suffered when a tire on a fire truck exploded while he was working on it. His body is headed to Little Rock for autopsy. pic.twitter.com/2L0QQ1wDPE