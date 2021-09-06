Боец MMA совершил невероятный камбэк, встав после нокдауна и нокаутировав соперника. Видео

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Кэмерон Смотерман одержал досрочную победу над Диланом Кингом во время турнира Fury FC 50. Рефери остановил поединок уже в первом раунде, когда до его окончания оставалось меньше минуты.

На старте противостояния Кинг потряс оппонента правым боковым, в результате чего тот оказался на канвасе. Дилан пошел добивать соперника, но Смотерман сумел подняться на ноги, несмотря на град ударов в исполнении своего визави.

Придя в себя во второй половине первой пятиминутки, Кэмерон начал проводить опасные атаки и несколько раз точно и сильно попал в голову Кингу. Дилан практически вчистую проиграл размен ударами и наглухо упал на настил после одной из успешных атак соперника.

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Отметим, что теперь на счету Смотермана три победы и два поражения, а его оппонент проиграл уже два из трех боев на профессиональном уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец MMA Террэнс Маккинни одержал необычную победу над бразильцем Луисом Гавиньо. Он поскользнулся, но все равно выиграл поединок за 17 секунд.