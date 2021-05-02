Боец MMA поскользнулся и нокаутировал соперника за 17 секунд

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Террэнс Маккинни одержал скоростную победу над бразильцем Луизом Гавиньо.

Схватка на турнире Legacy Fighting Alliance (LFA) завершилась в первом же раунде. Маккинни ударил оппонента ногой, подскользнувшись при этом. Падая, американец сумел зацепить ногу Гавиньо, сбив того на настил октагона.

Маккини моментально бросился на упавшего соперника, став добивать того в партере. Судья на 17-й секунде остановил встречу, присудив победу американскому бойцу.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец смешанных единоборств (MMA) Канаан Кавайи добыл эффектную победу на турнире Legacy Fighting Alliance (LFA). Поединок против соотечественника Джейка Чилдерса завершился на 21-й секунде первого раунда.