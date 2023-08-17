'Близкий друг Путина Бубка' отказался от борьбы за пост вице-президента международной организации из-за критики

Олимпийский чемпион 1988 года в прыжках с шестом и десятикратный чемпион мира Сергей Бубка не выставлял свою кандидатуру на Всемирном легкоатлетическом конгрессе и покинул пост вице-президента Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) после более 20 лет деятельности в организации.

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В 2019 году украинского чиновника назначили старшим вице-президентом World Athletics и считали преемником британца Себастьян Коу. Сегодня олимпийский чемпион в беге на 1500 метров Коу стал президентом организации на последний срок, а в 2025 году он собирается участвовать в выборах главы Международного олимпийского комитета и сместить немца Томаса Баха.

Как сообщает популярный ресурс Inside the Games, решение Бубки больше не баллотироваться было принято после волны критики в Украине – будучи президентом НОК, легендарный легкоатлет открыто так и не осудил вторжение России в свою страну в феврале 2022 года.

Отметим, что в 2015 году украинец боролся за пост главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций с Коу, но проиграл ему, получив 92 голоса против 115 у британца.

"В октябре прошлого года Бубка, близкий друг президента России Владимира Путина, ушел с поста президента Национального олимпийского комитета Украины после 17 лет пребывания на этой должности", – написал журналист Inside the Games в материале с названием "Бубка завершает 22-летний период в World Athletics после критики связей с Россией".

А в июле расследование BIHUS Info подтвердило, что фирма "Монблан", которая принадлежит Сергею Бубке, работает на временно оккупированных территориях и сотрудничает с террористами.

В свое время фирма была создана в Донецке, участвовала в украинских тендерах и ежегодно выигрывала подряды на поставку горючего и еды на миллионы гривен. После оккупации Донецка в 2014 году фирма сменила юридический адрес на прописку в Волновахе и продолжила участвовать в украинских тендерах.

Однако в начале 2023-м фирма "Монблан", владельцами которой записаны Сергей Бубка и его брат Василий, появилась в российском реестре юридических лиц. Только в мае компания заключила официальные контракты с оккупантами на поставку горючего более чем на 800 тысяч рублей. И это была не последняя сделка.

Ранее OBOZREVATEL пытался разобраться, почему молчит Бубка, который не мог сказать слово "война" и за год не осудил Россию.

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