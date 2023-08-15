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Безрукий велосипедист выиграл чемпионат мира. Его наградили наручными часами. Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
1,4 т.
Рикардо Тен

Испанский велосипедист Рикардо Тен, у которого с детства ампутированы обе руки, выиграл чемпионат мира среди паралимпийцев, который проходил в шотландском Глазго. 48-летний уроженец Валенсии, выступая в классе С1 (люди с тяжелыми нарушениями), стал настоящим триумфатором мундиаля, завоевав шесть наград (три "золота", два "серебра" и одну "бронзу").

Видео дня
Безрукий велосипедист выиграл чемпионат мира. Его наградили наручными часами. Видео

За такое выдающееся выступления спонсоры ЧМ решили наградить испанца, вручив ему наручные часы известного бренда. 

Получая презент велогонщик не смог сдержать ироничной улыбки. 

Безрукий велосипедист выиграл чемпионат мира. Его наградили наручными часами. Видео

В 8-летнем возрасте Рикардо коснулся высоковольтной линии, получив от сильнейшего удара током ожоги 75% тела. Врачам пришлось ампутировать ему обе руки и левую ногу, через которые прошел разряд. 

Безрукий велосипедист выиграл чемпионат мира. Его наградили наручными часами. Видео

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