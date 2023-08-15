Безрукий велосипедист выиграл чемпионат мира. Его наградили наручными часами. Видео

Испанский велосипедист Рикардо Тен, у которого с детства ампутированы обе руки, выиграл чемпионат мира среди паралимпийцев, который проходил в шотландском Глазго. 48-летний уроженец Валенсии, выступая в классе С1 (люди с тяжелыми нарушениями), стал настоящим триумфатором мундиаля, завоевав шесть наград (три "золота", два "серебра" и одну "бронзу").

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За такое выдающееся выступления спонсоры ЧМ решили наградить испанца, вручив ему наручные часы известного бренда.

Получая презент велогонщик не смог сдержать ироничной улыбки.

В 8-летнем возрасте Рикардо коснулся высоковольтной линии, получив от сильнейшего удара током ожоги 75% тела. Врачам пришлось ампутировать ему обе руки и левую ногу, через которые прошел разряд.

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